Presumibilmente Horizon Zero Dawn PS5 non è sviluppato da Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn ha sicuramente superato l’industria dei giochi con il suo fascino estetico e la presentazione avvincente di un mondo post-apocalittico. Il mondo aperto pieno di tradizioni lascia qualcuno soddisfatto di un gameplay soddisfacente e il suo seguito è solo cresciuto. Tuttavia, i miti turbinano intorno alla comunità suggerendo un’imminente versione per PS5.

Di recente sono circolate diverse voci forti, che suggeriscono che un Horizon Zero Dawn rimasterizzato su PS5 è all’orizzonte. Tuttavia, al momento non sono emersi molti dettagli sull’intrigante possibilità. Voci recenti discutono di sviluppi inaspettati, facendo più luce sul remake di PS5.

Il remake per PS5 di Horizon Zero Dawn non è stato presumibilmente sviluppato da Guerrilla Games, gli sviluppatori originali dell’IP.

Presumibilmente Horizon Zero Dawn non è stato sviluppato da Guerrilla Games e un altro studio ha ripreso il ruolo del progetto, secondo l’insider.

Gli sviluppatori stanno lavorando a molti altri progetti, come il DLC Horizon Forbidden West Burning Shores, quindi il remake è stato affidato a un altro studio.

Non è chiaro quale team stia sviluppando un remake o un remaster del gioco per PS5. Tuttavia, consigliamo di prendere la notizia con estrema cautela, in quanto non è stata ancora confermata ufficialmente.

Apparentemente la nuova PS5 o Remaster presenterà illuminazione, modelli dei personaggi e animazioni dei fan migliorati insieme ad altri miglioramenti per adattarsi a un sequel più recente.

Le informazioni provengono da un insider del settore certificato, Colin Moriarty, che ha rotto la parola inaspettata. Colin ha svelato le informazioni in un recente episodio del podcast Sacred Symbols + (Locked Behind a Paywall on Patreon). Il remake o il remaster di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5 sarà presumibilmente gestito da un altro studio.

Colin non è stato in grado di confermare la validità delle voci su un remake di Horizon Zero Dawn per PS5, ma ha confermato che il suo sviluppo è in corso senza il coinvolgimento diretto di Giochi di guerra tra bande. Secondo Colin, un altro studio sta sviluppando la versione di nuova generazione e potrebbe essere uno degli studi interni di PlayStation.

L’insider ha detto:Supponiamo anche questo [Guerrilla] Sta realizzando una nuova cosa di Horizon lì, anche se se è reale, quello che sento è che fa parte di un’altra squadra.“

Cullen ha anche ribadito che non pubblicherà alcun team in grado di produrre la prossima generazione di Horizon Zero Dawn perché la fonte potrebbe non essere in grado di rivelare.

Mentre i fan potrebbero essere sconvolti da Guerrilla Games per non aver sviluppato il remake aggiornato di Horizon Zero Dawn, in questi giorni è ancora piuttosto preoccupato per l’IP. Il team sta lavorando a più progetti relativi a Horizon. Ad esempio, Horizon Forbidden West Burning Shores, l’espansione ufficiale del gioco, uscirà nell’aprile 2023.

Inoltre, Guerrilla Games è coinvolta nello sviluppo di Horizon: Call of the Mountain, uno spin-off VR per visori PSVR2 abilitati per Firesprite. L’avvincente studio ha anche recentemente verificato un team interno che produce un titolo online indipendente ambientato nell’universo ricco di tradizioni ed espansivo di Horizon.

È chiaro che la nuova versione di Horizon Zero Dawn PS5 conterrà una serie di aggiornamenti negli aspetti visivi e di gioco. Per esempio, “Sistema di illuminazione migliorato (ambient occlusion, ecc.), texture fisse. e una migliore animazione, con nuovi modelli di personaggi che corrispondono a quelli del sequel, Horizon Forbidden West. “

Horizon Zero Dawn è stato un enorme successo e ha preso d’assalto il mondo dei giochi con il suo fantastico gameplay. Il titolo ha venduto a ruba, raggiungendo oltre 20 milioni di copie vendute su PC e console. Inoltre, è chiaro che Guerrilla Games sta cercando di estrarre tutto il potenziale dalla nuova IP per gli anni a venire.

Cosa ne pensi del gioco/remake di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5 non sviluppato da Guerrilla Games? Pensi che un altro studio sarebbe in grado di offrire lo stesso livello di grinta degli sviluppatori originali? Raccontaci le tue opinioni nei commenti qui sotto.

