Per onorare Jill Hodges, i Dodgers si ritirano con il suo numero contro i Mets

Scully, 94 anni, era un’emittente radiofonica alle prime armi per i Brooklyn Dodgers nell’aprile del 1950 quando incontrò per la prima volta Hodges. Nessuno dei due, a quel punto, si sarebbe sognato che solo sette anni dopo il proprietario dei Dodgers Walter O’Malley, insieme alla sua controparte dei New York Giants, Horace Stoneham, avrebbero fatto i bagagli e portato la Major League Baseball in California.

Con quelle mosse che scuotevano la città, l’unico titolo mondiale dei Brooklyn Dodgers nel 1955 sarebbe stato congelato nel tempo. I cuori si sarebbero spezzati, le lacrime sarebbero state versate, ma dopo che il campo di Ebbs ha incontrato la palla da demolizione, presto sono apparsi i Mets. Decenni dopo, i mattoni e gli angoli del Citi Field evocano lo spirito del vecchio stadio di Sullivan Place. L’impollinazione incrociata tra Dodgers e Mets sarebbe diventata una delle costanti del baseball.

Quando Jane Forbes Clark, presidente del consiglio di amministrazione della Hall of Fame, e Josh Rawich, il suo presidente, hanno telefonato a casa degli Hodges a Brooklyn a dicembre per dare la notizia dell’istigazione di Jill, è stata sua figlia, Erin, a prendere il telefono e a metterlo. giù dopo. per sua madre. Joan Hodges, 96 anni, non è sempre in grado di assorbire in questi giorni, ma si è subito scaldata durante la telefonata. “Oh, Jill? La mia generazione?” Erin ricordava le parole di sua madre.

Quindi questo cavo di ferro e acciaio è stato nuovamente teso. Dalla sua casa di Los Angeles, Scully chiamò per congratularsi. Gli è stato detto poco prima che si diffondesse la notizia.