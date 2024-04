Una “premier league” universitaria potrebbe portare caratteristiche in stile NFL (tetto salariale, draft, scambi) nel football universitario

UN “premier LeaguePotrebbe essere l’unico modo per salvare il football universitario. Perché quello sarebbe l’unico modo per controllare il caos creato dal crollo del modello NCAA, pieno di violazioni delle leggi antitrust federali.

La chiave è l’unica cosa a cui il football universitario ha resistito: consolidare una forza lavoro che la forza lavoro si rifiuta di chiamare forza lavoro. Ora che i giocatori hanno il potere, il sindacato potrebbe essere l’unica speranza del football universitario.

La chiave è ciò che la legge chiama unità di contrattazione multi-datore di lavoro. Ciò consente ai giocatori indipendenti di unirsi e imporre regole relative all’acquisizione, al compenso e al mantenimento dei giocatori, il che costituirebbe una violazione dell’antitrust senza un sindacato.

Per cominciare, ci sarà probabilmente un qualche tipo di limite di spesa, noto come tetto salariale. I diversi programmi avranno solo un certo limite da spendere. Ciò proteggerebbe l’intero sistema dal collasso, se/quando alcuni presidenti universitari decidessero di scatenarsi quando si tratta di pagare i giocatori.

L'esistenza e l'entità del tetto salariale saranno una delle cose che verranno negoziate con il sindacato. Un'altra realtà sono (o almeno potrebbero essere) obblighi contrattuali rigorosi, che limiterebbero, se non eliminerebbero, il portale di trasferimento. Il giocatore successivo firmerà un contratto per un determinato periodo di tempo: un anno, due anni, quattro anni, fino a cinque anni interi di idoneità.

Anche l’idoneità sarà negoziabile. I giocatori di football universitari possono rimanere più di cinque anni? Tutto dipenderà da ciò che la direzione e i lavoratori accetteranno.

E gli affari? Potrebbe succedere? E se il contratto collettivo lo prevede, possono farlo.

Questo è qualcosa che potrebbe (ma non dovrebbe) accadere. Progetto di football universitario. Niente più assunzioni. Le scuole chiamano semplicemente i diritti per i giocatori in arrivo, allo stesso modo della NFL.

Fondamentalmente, il football universitario assomiglierà sempre di più al calcio professionistico. Il che è appropriato, perché il calcio è professionistico da decenni, con il divieto ai giocatori di condividere i proventi. Le violazioni si estendevano oltre il rifiuto di pagare i giocatori, impedendo loro di guadagnare denaro in base ai loro nomi, immagini e somiglianze.

La barriera NIL è stata la prima a crollare e la vecchia guardia ha perso la testa. Nick Saban prese i pancake di farina d'avena della piccola Debbie e tornò a casa, sottolineando (il cielo non voglia) il fatto che i giocatori ora volevano sapere quanto avrebbero ottenuto.

Coloro che spingono per una “Premier League” non lo fanno per bontà di cuore. Ritengono che questo sia l'unico modo per evitare il potenziale collasso delle conferenze e la chiusura dei programmi scolastici che comportano spese legali e transazioni/giudizi che rendono impossibile il pareggio del bilancio.

Il football universitario sta vivendo il caos che merita. La Premier League non è una novità. E' l'Ave Maria.