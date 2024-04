“What They Don't Sail” sembra l'incipit perfetto per “Endless Ocean”.

Se non vedi l'ora di vedere Endless Ocean: Luminous di Nintendo, attivalo 2 maggio 2024 Ma non hai voglia di aspettare quasi un mese per giocarci, potresti voler dare un'occhiata a What They Don't Know sull'eShop di Switch, appena lanciato $ 4,99 (Sebbene sia nel negozio statunitense, non sembra essere ancora disponibile nell'UE: guarda questo spazio.)

Il gioco ti vede immergerti nelle profondità dell'oceano alla ricerca di un nuovo tipo di alghe che si dice sia una potente fonte di energia alternativa. Durante i tuoi viaggi incontrerai una miriade di creature, sia amichevoli che ostili, mentre tieni d'occhio i tuoi livelli aerei per assicurarti la sopravvivenza. Con la sua affascinante grafica pixel art e la colonna sonora rilassante, il gioco sembra davvero l'introduzione perfetta all'evento principale di Nintendo il prossimo mese.

What They Don't Do è stato creato dal Team Atlantic, un piccolo gruppo di ragazze delle scuole medie che hanno lavorato al progetto durante un campo estivo di tre settimane “Girls Make Games” a Durham, nella Carolina del Nord. Dopo aver imparato a progettare e programmare il proprio gioco, il team ha vinto il primo premio al concorso Demo Day di GMG nel 2019. Ciò ha permesso loro di lavorare con sviluppatori professionisti e raccogliere un totale di $ 40.000 su Kickstarter per trasformare il loro gioco in realtà .

Ragazze che fanno giochi Lanciato inizialmente nel 2014 da Leila Shabbir e Ish Seed, consiste in campi estivi (di persona e virtuali), workshop e gruppi di gioco per aiutare a coltivare e ispirare la prossima generazione di sviluppatori di giochi. I campi estivi di punta dell'organizzazione sono aperti a ragazze e ragazzi non binari di età compresa tra 8 e 18 anni senza che sia richiesta alcuna esperienza di programmazione o progettazione. Due prossimi campi estivi del 2024 si terranno anche presso Crystal Dynamics, lo studio noto soprattutto per il suo lavoro Cavaliere della tomba Franchising commerciale.

