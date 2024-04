Il grattacielo più alto di Taiwan al sicuro da un forte terremoto. questo è il motivo.

L'edificio Taipei 101 utilizza un enorme smorzatore sintonizzato, o pendolo da 660 tonnellate, per proteggersi dai terremoti, incluso quello di magnitudo 7,4 avvenuto mercoledì.

Il grattacielo più alto di Taiwan è in piedi dopo che un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito l'isola, uccidendo nove persone e ferendone almeno altre 946.

Taipei 101, un tempo conosciuto come il grattacielo più alto del mondo, utilizza un'enorme energia Messa a punto dello smorzatore di massa (in pratica un pendolo gigante) per proteggersi dai terremoti.

Il pendolo da 660 tonnellate è sospeso a più di 1.000 piedi dal suolo e consente alla struttura di resistere a terremoti e venti forti di uragani. La massiccia sfera d'acciaio si muove leggermente avanti e indietro, quanto basta per contrastare qualsiasi movimento.

il dispositivo Riduce i movimenti della torre fino al 40%secondo il suo creatore e tester, A+H Tuned.

“Gli smorzatori collettivi sintonizzati, chiamati anche assorbitori armonici, sono meccanismi semplici ma potenti che ci permettono di progettare e vivere nei grattacieli”, afferma A+H Tuned sul suo sito web. “Senza di loro, la durata, l’integrità strutturale e il comfort di questi grattacieli sarebbero significativamente ridotti”.

La serranda dorata è sospesa tra l'87° e il 92° piano nel centro di Taipei 101.

Il dispositivo è Composto da 41 stratiCiascuno ha uno spessore di circa 5 pollici e un diametro di circa 18 piedi, secondo il suo sito web. Per sospenderlo furono utilizzati novantadue cavi d'acciaio, ciascuno largo circa 3,5 pollici e lungo 138 piedi.

La palla utilizza anche un anello ammortizzante per limitare la sua oscillazione avanti e indietro a circa 59 pollici in caso di forte terremoto o venti forti di uragano.

Il grattacielo, precedentemente noto come Taipei World Financial Centre, era il grattacielo più alto del mondo quando fu completato nel 2004. Ha mantenuto il titolo fino al 2009, quando è stato detronizzato dal Burj Khalifa di Dubai.

Perché i terremoti sono comuni a Taiwan?

Taiwan è vulnerabile ai terremoti perché si trova sull'”anello di fuoco” del Pacifico. La fascia tettonica è testimone del 90% dei terremoti che si verificano nel mondo.

La nazione insulare, densamente popolata, ha sviluppato una reputazione per la preparazione ai terremoti, secondo Joseph Barbera, medico di emergenza e professore di gestione ingegneristica e ingegneria dei sistemi presso la George Washington University.

Barbera ha detto che il danno del terremoto di mercoledì sarebbe stato probabilmente molto peggiore se non fosse stato per la preparazione dei servizi di emergenza e la rigorosa applicazione delle norme edilizie antisismiche del paese. Altri importanti edifici sono costruiti su fondamenta per proteggerli dai terremoti.

“C'è una grande differenza tra il cedimento degli edifici – il cedimento strutturale, non solo gli edifici – a Taiwan rispetto ad altri paesi che hanno terremoti di dimensioni simili”, ha detto Barbera a USA TODAY. “Hanno avuto un impegno reale per decenni per ridurre il rischio”.

Contribuiscono: John Bacon e Janine Santucci