Giorgia Meloni ha un mandato ma pochissimo tempo

Quelli frustrati dalla campagna elettorale di Giorgia Meloni potrebbero pensare che la cosa migliore del prossimo governo italiano sia la sua fine. Sarà il 70° governo del Paese dalla seconda guerra mondiale. Ma sarebbe sbagliato concludere che i leader italiani non siano importanti. Al contrario, l’Europa ha un disperato bisogno di un’Italia stabile in grado di affrontare i cronici problemi economici e sociali che rischiano di sfuggire al controllo.

Se la Meloni vuole ottenere qualcosa mentre è in carica, dovrà prima attenuare la retorica reazionaria che ha caratterizzato la sua campagna. Il suo partito Fratelli d’Italia è radicato nel neofascismo del dopoguerra, un’eredità che Meloni ha talvolta ricamato con il suo stesso marchio di euroscetticismo. La sua campagna includeva attacchi agli immigrati e quella che lei chiamava la “lobby LGBT”. A volte ha fatto eco al linguaggio xenofobo del primo ministro ungherese Viktor Orban. Non c’è da stupirsi che il mondo esterno avesse dei dubbi sulla sua idoneità. Dovrai decidere se vuole provocare o giudicare.

Il nuovo governo entrerà in carica solo a fine ottobre, ma con l’economia prevista in crescita solo dello 0,4% quest’anno, Meloni non ha molto tempo da perdere. Il debito pubblico italiano rappresenta oggi oltre il 150% del PIL. Il PIL pro capite non è cresciuto dal 2000 e quasi un quarto dei giovani del paese è disoccupato e non va a scuola. I tassi di interesse più elevati hanno spinto i rendimenti obbligazionari a 10 anni al 4,3%, rispetto a meno dell’1% dello scorso anno.

Rassicurare gli investitori che l’Italia può ancora gestire i suoi enormi impegni dovrebbe essere la massima priorità di Meloni. Scegliere un ministro dell’Economia competente sarebbe un primo passo saggio. Quindi, il suo governo dovrebbe fissare un piccolo numero di obiettivi chiari quando formula il suo primo bilancio. Semplificare il complesso sistema fiscale del paese, qualcosa che Meloney ha sostenuto durante la campagna elettorale, farebbe molto per migliorare la conformità e gli investimenti. Rafforzare il vacillante sistema di istruzione pubblica – afflitto da eccessiva burocrazia, rigidità nelle assunzioni e centralizzazione – contribuirebbe a gettare le basi per la crescita. READ 3 agosto Notizie della visita di Nancy Pelosi a Taiwan tra le tensioni Usa-Cina

Meloni dovrà anche eliminare le politiche aziendali e il protezionismo che ha mandato in onda durante la campagna elettorale, il che non farà che aggravare la cronica carenza di produttività dell’Italia. In una certa misura, non avrebbe scelta: circa 200 miliardi di dollari in prestiti e sovvenzioni dai fondi dell’Unione europea per la ripresa dalla pandemia, di cui l’Italia ha un disperato bisogno, erano subordinati a un quadro fiscale e a una serie di riforme approvate dal predecessore di Meloni, Mario Draghi. . Qualsiasi segnale di arretramento dell’Italia renderebbe inoltre inammissibile il nuovo strumento di acquisto obbligazionario approvato dalla Banca Centrale Europea a luglio. Meloni dovrebbe aiutare il compagno di coalizione, la Lega di Matteo Salvini, a fare elezioni disastrose, prendendo meno del 9%. Ciò le renderebbe più facile resistere alle sue insostenibili promesse elettorali.

Oltre al sostegno fiscale, Meloni non mancherà di sfide. Soprattutto, l’Italia deve continuare a lavorare con i suoi alleati europei e della NATO per contrastare l’aggressione russa in Ucraina, anche se i costi energetici associati alle sanzioni aumenteranno questo inverno. Meloni ha saggiamente resistito alle richieste di maggiore spesa in deficit per proteggere gli italiani da questi costi. Ma dovrà trovare un modo migliore per finanziare il sostegno già annunciato; L’inaspettata tassa di Draghi sulle società energetiche ha prodotto entrate molto inferiori al previsto e deve affrontare sfide legali. A lungo termine, l’Italia deve ridurre la sua forte dipendenza dal gas russo e attenersi ai suoi obiettivi di transizione energetica.

L’ascesa di Meloni è stata sorprendente. Ma deve ricordare che ciò che mette al potere i politici italiani raramente li tiene lì a lungo. Più velocemente il nuovo governo va oltre la retorica incendiaria e si concentra sulla realizzazione di un governo stabile e in crescita, maggiori sono le sue possibilità di rimanere rilevante e in carica. READ La Russia, che tiene esercitazioni militari vicino all'Ucraina, afferma che i legami con gli Stati Uniti sono "sul campo"

