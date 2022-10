L’amministrazione Biden considera un programma di libertà vigilata umanitaria per i venezuelani

Funzionari dell’amministrazione hanno parlato a condizione di anonimato per discutere un piano che non è stato ancora finalizzato.

Dal momento che Washington e Caracas non hanno relazioni diplomatiche formali, gli Stati Uniti non sono stati in grado di restituire la maggior parte dei venezuelani che entrano nel paese e si arrendono ai funzionari di frontiera. Invece, l’amministrazione ha concesso alla maggior parte dei permessi di rimanere temporaneamente nel paese e di affrontare procedimenti di espulsione presso il tribunale per l’immigrazione.

In un significativo allontanamento da questo processo, in base al nuovo piano, l’amministrazione espellerà molti venezuelani che non hanno uno sponsor o attraversano illegalmente. Saranno espulsi in Messico sotto l’autorità sanitaria pubblica – nota come Titolo 42 – istituita all’inizio della pandemia. Questo è possibile solo perché il Messico ha recentemente accettato di accogliere i venezuelani che sono stati espulsi dagli Stati Uniti con il titolo 42, secondo i funzionari.

Non è stato immediatamente chiaro quale sarebbe stata l’intera portata del programma di libertà vigilata umanitaria e perché l’amministrazione lo sta considerando ora. I sostenitori dell’immigrazione chiedono da tempo un processo più snello che permetta agli immigrati vulnerabili di entrare nel paese senza ricorrere alla violazione della legge statunitense. Ma si oppongono con veemenza all’uso continuato del potere della salute pubblica, che un tribunale federale ha impedito all’amministrazione Biden di revocare all’inizio di quest’anno.

Durante le amministrazioni Obama e Trump, le famiglie messicane e centroamericane costituivano la maggior parte di coloro che hanno attraversato il confine per cercare protezione negli Stati Uniti. Ma l’amministrazione Biden si è affrettata a trovare modi per scoraggiare più popolazioni che storicamente non sono state invase in numero record, compresi i venezuelani. Durante il mandato di Biden, alti funzionari della Casa Bianca sono stati preoccupati per le critiche di repubblicani e democratici secondo cui l’amministrazione non dispone di un modo organizzato per processare e respingere gli immigrati che non hanno diritto all’asilo.