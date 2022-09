I messaggi di Google ricevono feedback SMS, fastidiosi come iMessage

Un giorno dopo la sua comparsa Apple si prende il merito Per l’aggiunta di feedback di iMessage su Android da parte di Google, l’app Messaggi sta iniziando a implementare la possibilità di lasciare feedback sui messaggi SMS, cosa già possibile con RCS.

A metà 2020Google ha introdotto la possibilità di inviare reazioni simili a iMessage su RCS. Quando ricevi una chat RCS, tenendo premuto puoi lasciare uno dei sette emoji, inclusi pollice su/giù e una serie di espressioni facciali.

Ora abbiamo ricevuto due segnalazioni di utenti di Google Messaggi in grado di rispondere ai messaggi SMS. Come con RCS, tocca semplicemente per ottenere i sette feedback invariati. Se il destinatario dell’SMS sta usando Messaggi, la reazione apparirà nell’angolo in basso a destra.

Per i destinatari che non utilizzano l’app Google Messaggi, non hanno la chat RCS abilitata o su iOS, un messaggio di ritorno è un messaggio di testo che contiene un’emoji del mittente seguito da ciò a cui viene risposto tra virgolette.

L: L’app Messaggi lascia una reazione agli SMS | R: Feedback SMS Android su iPhone (1a, 3a, 4a riga)

Il design del backup di Google è più bello e visivamente più distinto rispetto alla sua controparte iPhone, che invia solo una descrizione di testo anziché emoji.

Questa è senza dubbio una funzionalità che aiuta gli utenti di messaggistica a essere più espressivi. Tuttavia, può diventare fastidioso nel tempo poiché gli utenti Android che parlano con i proprietari di iPhone possono attestarlo.

Nel frattempo, Google Messaggi funziona, proprio come noi È stato abilitato all’inizio di questo mese – Sulla possibilità di rispondere a una chat RCS con qualsiasi emoji. Queste due cose possono essere correlate.

