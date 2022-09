Il dibattito sui Patriots: risposta alle precedenti critiche di McJones ai Pats

MAC Jones Ha raccolto molti elogi per la sua solida stagione da rookie, ma il quarterback dei New England Patriots non è stato ancora immune alle critiche nel secondo anno.

Jones ha lanciato cinque intercettazioni e ha perso un contrasto durante le prime tre partite della stagione. I Patriots sono 1-2 per iniziare la campagna, soprattutto a causa dei costosi turnaround.

Michael Lombardi, l’ex CEO di Bates, non si è tirato indietro dalle sue critiche a Jones durante un recente episodio della sua serie. Budka “GM Shuffle”R. Lombardi strappa Jones per aver ferito la squadra non proteggendo la palla e ha definito i Patriots del 2022 “la squadra più anti-Belicick che abbia mai visto”. È arrivato persino a dire che Jones potrebbe essere fuori dalla lega se continua a giocare in questo modo.

Crudele, per non dire altro. Ma la critica è giustificata?

Tom E. Curran, Phil Perry e Matt Cassel hanno condiviso le loro reazioni ai commenti di Lombardi su un nuovo episodio del podcast Patriots Talk.

Patriots talk: Brian Hoyer può allevare i Patriots in assenza di Mac Jones? | ascolta e iscriviti | Guarda su YouTube

“Penso che l’idea che sarà presto fuori dal campionato se continuerà a giocare come fa è un po’ forte”, ha detto Perry. “È un po’ eccitante per me”. “Non sono sicuro che sia davvero giusto per McJones guardare la sua situazione e dire che questo non è un allenamento, questi sono giocatori a cui non importa del calcio e stanno giocando ‘fuori controllo’. …

“Penso che sappiamo chi sia Mac Jones. Penso che sappiamo che è intelligente e penso che sappiamo che è preciso. Per me, non è rientrato in quelle categorie dall’anno uno e dal secondo anno. Ci sono molte cose che sono cambiate un po’ i risultati, ma dire che potrebbe essere presto fuori dal campionato per tre settimane nel suo secondo anno, il che è un po’ forte per me”.

Cassell spiega che mentre due delle decisioni di Jones nella terza settimana erano in discussione, alcune delle sue mosse semplicemente non erano colpa di QB.

“Alla fine della giornata, queste sono dichiarazioni audaci”, ha detto Castle. “E se giochi al film, il primo intercetto contro Miami – guarda, è una palla che hai una partita 1v1 fuori con DeVante Parker, il tuo nuovo gioco. La lanci e un altro bravo giocatore in questo campionato, Xavien Howard, tira la palla intercettare non è stata una decisione sbagliata, non è stato un tiro davvero sbagliato, è stato solo un buon gioco della difesa avversaria.

“Lo strip sack in quella partita, hanno avuto un malinteso sulla linea offensiva … non è tanto su Mac Jones quanto sulla chiamata in attacco”.

Jones sta attualmente affrontando una distorsione alla caviglia alta e lo ha messo in dubbio nella partita di domenica a Green Bay. Se non è in grado di indossare la tuta, partirà il veterano QB Brian Hoyer.

Come discusso nell’episodio: In che modo l’infortunio alla caviglia di McJones e l’inizio della stagione in generale hanno influenzato il suo sviluppo? In che misura la mancanza di trasparenza sull’infortunio di Mac influisce negativamente sulla sua capacità di fare ciò che è meglio per la sua salute e le aspirazioni di carriera a lungo termine? In che modo la situazione del coaching offensivo influenza la decisione di Mac su quanto velocemente vuole tornare in campo? E Cassel manda in frantumi quello che sembra il backup di un veterano quando il QB iniziale va giù a causa di un infortunio.

