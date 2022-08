Evento non imballato Samsung Galaxy 2022

I clienti provano gli smartphone Samsung Galaxy presso il negozio di Seoul, in Corea del Sud, il 5 luglio (SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images)

Al suo evento di lancio del prodotto di mercoledì, Samsung renderà ancora una volta i telefoni pieghevoli difficili da vendere. Cercherà di dimostrare che gli smartphone ora possono offrire la flessibilità di capovolgere e piegare senza compromettere le prestazioni o le funzionalità.

Samsung dovrebbe annunciare il suo nuovo Flip 4 – che si apre a conchiglia, un design che ricorda i telefoni pieghevoli dei primi anni 2000 – così come lo Z Fold 4, che si apre come un libro per formare un tablet.

L’hardware riceverà probabilmente aggiornamenti della fotocamera, una nuova cerniera e un corpo più sottile e una batteria di maggiore durata. Si dice che la cover di Flip abbia un’interfaccia migliorata, che consente un facile accesso alle notifiche, ai widget di controllo e alle funzioni del portafoglio, senza dover sbloccare il telefono.

dopo, dopo inizio infausto Con il suo Galaxy Fold nel 2019, Samsung ha continuato a spingere il concetto di smartphone pieghevoli, spesso a prezzi molto alti. Ma Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha dichiarato alla CNN Business che gli sforzi pieghevoli di Samsung rimangono una “epica delusione” per l’azienda.

“Questa è stata un’ascesa simile all’Everest per avere successo in un concetto pieghevole: il design, i prezzi, le preferenze e le abitudini dei consumatori rendono Flip and Fold una parte molto specializzata della base di Samsung”, ha affermato.