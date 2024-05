Lo scrittore non coprirà Fever in persona dopo la reazione di Caitlin Clarke

INDIANAPOLIS – L’editorialista sportivo di Indianapolis Star Greg Doyle, la cui interazione con la scelta numero 1 del draft WNBA Kaitlin Clark nella sua conferenza stampa introduttiva è stata criticata dai media nazionali come inappropriata, non coprirà di persona la febbre dell’Indiana in questa stagione.

La portavoce di Janet Lark, Marie Anton, ha detto in un comunicato che il proprietario dello Star non commenta le questioni relative al personale, ma ha aggiunto: “L’editorialista sportivo dell’Indianapolis Star, Greg Doyle, non coprirà la febbre dell’Indiana”.

L’ex scrittore sportivo Bob Kravitz, citando fonti anonime, Per prima cosa ho segnalato la decisione Inoltre, Doyle è stato sospeso per due settimane, cosa che Anton non ha confermato. L’ultimo articolo di Doyle è apparso il 29 aprile.

Scelti dall’editore 2 correlati

Doyle si è scusato per l’interazione con Clark durante una conferenza stampa a Indianapolis due giorni dopo che i Fever avevano selezionato la stella dell’Iowa State con la scelta numero 1 assoluta nel draft WNBA. Quando è stato il turno di Doyle di fare una domanda, ha formato un cuore con le mani verso Clark, che è nota per fare gesti verso i membri della famiglia nei suoi giochi. A ciò è seguito questo scambio:

Clark: “Ti piace questo?”

Doyle: “Mi piace che tu sia qui, mi piace che tu sia qui.”

Clark: “Sì, lo faccio per la mia famiglia dopo ogni partita, quindi… davvero fantastico.”

Doyle: “Okay, inizia a farmi questo e andremo d’accordo.”

L’interazione è stata pesantemente criticata come imbarazzante nella migliore delle ipotesi e inappropriata e persino inquietante nella peggiore. Doyle Si è scusato sui social E ancora nella rubrica.

“Nella mia fretta di essere intelligente, familiare e accogliente (o almeno così pensavo), ho insultato Caitlin e la sua famiglia”, ha scritto. “Dopo aver attraversato la negazione, e poi la rabbia – sono forse dalla parte sbagliata? Davvero??? – ora mi rendo conto di quello che ho detto e di come l’ho detto che era sbagliato, sbagliato, sbagliato. Voglio dire, era semplicemente sbagliato.”

Mercoledì Doyle non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento via e-mail. Si prevede che The Fever sarà uno dei maggiori progetti di attrazione durante la stagione WNBA che inizierà la prossima settimana.