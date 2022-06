Le speranze dell’Ucraina di qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest’anno si concludono con la sconfitta contro il Galles

L’Ucraina non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA di quest’anno, il suo torneo di calcio più famoso, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Galles, ma quando il tuo paese è in guerra non importa. Lo spargimento di sangue continua e le vite sono ancora perse.

Tuttavia, per 90 minuti in una serata piovosa in Galles, questa partita è stata importante, perché c’era speranza e opportunità per sognare e tifare.

Mentre i giocatori ucraini si sono riuniti negli spogliatoi prima della finale di qualificazione in cui il vincitore ha vinto tutto per qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest’anno, lo hanno fatto con una bandiera nazionale inviata dalla prima linea appesa a una delle pareti.

Questa è stata una partita in cui guerra e calcio si intrecciano. Non c’era da dimenticare perché il cuore neutrale era con l’Ucraina.

Una qualificazione alla Coppa del Mondo avrebbe potuto dare molto di più agli ucraini, ma un calcio di punizione distorto di Gareth Bale ha assicurato al Galles di raggiungere l’ultimo posto nelle qualificazioni europee per il Qatar a novembre.

amicizia umana

L’importanza della partita può essere valutata dall’atmosfera fuori dal campo nelle ore precedenti il ​​calcio d’inizio. Questo era il tipo di partita in cui entrambi i gruppi di fan facevano la fila per entrare e macinare circa ore prima. Il vincitore prenderà tutto e, nel caso di Wells, farà la storia.

I tifosi ucraini, tutti in costume nazionale, si sono mescolati amichevolmente ai tifosi della squadra locale e hanno parlato del calore che ha riservato loro dai tifosi del Galles.

“È un’amicizia umana”, ha detto Nelia Sochiriba, che ha viaggiato da Londra ovest. “Sentiamo sostegno, anche dal popolo gallese”.

I fan dell’Ucraina provenivano principalmente da Londra, tra cui ci sono calciatori alle prime armi.

Per Andre Grabar, con sede nell’Essex, e sua moglie Maria, la partita con la Scozia all’inizio di questa settimana è stata la prima a cui hanno partecipato.

La coppia ha espresso il desiderio di sostenere la squadra, visto quanto sta accadendo nel loro paese d’origine.

“La nostra gente in Ucraina sta aspettando una sensazione felice”, ha detto Andrei, mentre Maria ha sintetizzato succintamente i sentimenti pre-partita: ” [would be] Una piccola vittoria per uno scopo più grande”.

In una serata carica di emozioni, i giocatori ucraini sono scesi in campo con le bandiere nazionali sulle spalle.

Qualche istante prima che i giocatori si mettessero in fila per gli inni, il cantante folk gallese David Ewan ha cantato “Yma o Hyd”, che i fan del Galles hanno adottato come inno non ufficiale. I suoi testi evocativi – il ritornello, tradotto in inglese, “Nonostante tutti e tutto, siamo ancora qui” – possono anche risuonare con il pubblico in visita.

Per la maggior parte della partita, l’Ucraina ha avuto il motivo principale per esultare, anche se la tasca di circa 1.000 ucraini all’interno dello stadio era appena udibile, come il rumore dei tifosi locali.

Prima finale di Coppa del Mondo per il Galles in 64 anni

Il Galles ha il portiere del campionato Wayne Hennessy da ringraziare per il suo posto in Qatar. Nel primo tempo Roman Yaremchuk e Viktor Tsygankov hanno tenuto impegnato il gallese, perdendo poi la migliore occasione del primo tempo quando ha attraversato la porta ma non è riuscito a colpire il palo della porta.

E negli ultimi tempi, la parata di Hennessey è stata brillante – tenendo fuori pericolo il colpo di testa del sostituto Artem Dubbeck – mantenendo la sua squadra in vantaggio.

Oltre a Hennessy, l’altro giocatore principale del Galles, come spesso accade, è stato Bale, e il suo calcio di punizione è stato calciato in rete dal capitano Andrey Yarmolenko.

Sebbene la stella di Bale sia svanita negli ultimi anni al Real Madrid, l’attaccante rimane il giocatore più forte del Galles, segnando due gol impressionanti all’inizio di quest’anno contro l’Austria e portando il Galles alla finale.

Nonostante tutto il favore pre-partita – i tifosi del Galles hanno persino salutato l’inno nazionale ucraino – questa è stata una partita che avrebbe permesso al Galles di spazzare via i demoni della Coppa del Mondo.

L’uomo non era nemmeno salito sulla luna l’ultima volta che il Galles si è qualificato per il più grande torneo di calcio e l’adolescente Pelé ha segnato il gol della vittoria che ha eliminato il Galles dai quarti di finale del 1958. È stata una lunga attesa, con molti playoff che quasi è andato storto.

Probabilmente questa sarà l’ultima possibilità per la “generazione d’oro” del paese – inclusi Bill e Aaron Ramsey – di qualificarsi per il grande evento dello sport.

I padroni di casa hanno dovuto scavare a fondo e, a volte, i rossi sono stati fortunati, ma al fischio finale è stato Bale, sostituito nell’intervallo, a scendere in campo per festeggiare con i compagni di squadra quando i giocatori dell’Ucraina sono caduti in il loro territorio. Le mie ginocchia si disperano.

Gli ospiti hanno dato tutto e, giustamente, entrambe le squadre sono state accolte dagli applausi dei tifosi al fischio finale.