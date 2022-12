Zion Williamson salva i Pelicans con una grandezza unica. “Non ho mai visto niente del genere”

New Orleans – Il più delle volte NBA I grandi stabiliscono le qualità che li rendono migliori di chiunque altro all’inizio della loro carriera. Tutti portano un’abilità o un tratto fisico che li separa dal branco. Michael Jordan W LeBron James Aveva doti matematiche una volta ogni generazione. Kobe Bryant e Stefano Curry Erano tiratori inarrestabili. Luca Doncic E Larry Bird è un esperto di basket in grado di individuare qualsiasi difesa.

Sion Williamson Non proprio come nessuno di loro o chiunque altro. Ma il suo percorso verso la grandezza cominciava a sembrare innegabile come lo era per loro.

La straordinaria prestazione di Williamson nella vittoria per 119-118 dei Pelicans su… Timberwolves Mercoledì sera incarna ciò che lo rende diverso da qualsiasi cosa i fan della NBA abbiano mai visto. Ha concluso con un record di 43 punti (33 nella seconda metà) su 14 tiri su 21. Ha segnato gli ultimi 14 punti della serata per i Bills mentre lottavano per il comando lontano dal Minnesota verso la fine. È andato anche 14 su 19 dalla linea di tiro libero.

Sebbene questi numeri siano buoni, non catturano del tutto la sua serata speciale. Spesso sembrava che stesse praticando uno sport diverso da chiunque altro sulla terra.

“Lui gioca a calcio, noi giochiamo a basket”, ha detto la guardia del Minnesota Angelo Russell ha detto dopo la partita. Non possiamo toccarlo o proteggerlo. Quindi, buon per lui”.

Russell lo intendeva come un insulto all’equipaggio in carica da mercoledì sera – e forse allo stesso Zion. In effetti, Russell ha fornito una descrizione accurata di ciò che distingue storicamente Zion dagli altri grandi giocatori offensivi.

Ha una serie di tratti fisici raramente visti in qualcuno della sua taglia: forza, velocità, esplosività, tocco e controllo del corpo. Ma ciò che lo rende così diverso è il suo approccio instancabile come marcatore. Gioca a basket nel modo in cui Marshawn Lynch ha precedentemente descritto il suo stile di gioco sul campo di calcio: ti colpisce ancora e ancora e ancora) finché non si consuma. Se la difesa cerca di costruire un muro, Sion passerà. Se cercavano di costruire un muro più grande, ci metteva un buco più grande.

Quando Zion tocca la palla, le altre nove persone in campo sanno cosa vuole fare. Lo sanno tutti nell’arena. Tuttavia, è ancora difficile smettere.

Così è stato di nuovo mercoledì sera. affiliato Dei 21 tiri tentati contro il Minnesota, 20 sono entrati nella vernice Solo due di loro sono usciti dall’area riservata. Questo andando contro il centro dei Timberwolves Rudi GoubertTre volte difensore dell’anno e uno dei migliori frame guard della sua generazione. Williamson lo trattava come se fosse solo un altro ostacolo sulla sua strada.

Sion su Joubert 🙌 pic.twitter.com/05AkOxky7g – New Orleans Pelicans (PelicansNBA) 29 dicembre 2022

“Non ho mai visto niente di simile. Ho giocato con diversi tipi di giocatori: marcatori, ragazzi che segnano in vari modi. Ma mai uno che domina il campo”, il suo compagno di squadra CJ McCollum Egli ha detto. “Tutto si basa su una spinta a dipingere. … la capacità di fare le giocate giuste, la capacità di affrontare e muoversi come fa lui. Fluidità nei suoi movimenti ma anche controllo del corpo nei salti. Non credo mai visto niente del genere. Non credo che lo faremo.” .

La maggior parte dei grandi marcatori aggiunge segnalini alle proprie partite per mantenere oneste le difese. I giocatori dominanti dipingono Gianni Anticonmo o Ja Morant Lancia uno o due tiri in sospensione per dare alla difesa un aspetto diverso, o almeno concedersi una pausa.

Williamson, invece, non stacca mai il piede dal pedale. Vuole andare dritto dal difensore e arrivare al limite ogni volta che ne ha l’occasione. Dei suoi 422 tentativi di field goal in questa stagione, 396 sono stati realizzati. Questo mentre ottiene una squadra doppia o tripla praticamente ogni volta che tocca la palla.

Ma non controlla giocatori più piccoli sul palo come Shaquille O’Neal. Gestisce la palla sul perimetro come un playmaker. Le difese possono mettere più corpi sul suo cammino e prepararsi al suo avvicinamento. Non riuscivano ancora a stargli davanti.

Sion 😤 pic.twitter.com/noO4B5beRq – New Orleans Pelicans (PelicansNBA) 29 dicembre 2022

La costante pressione in discesa di Williamson sui difensori è rara nei giocatori, anche quelli con inning più piccoli di lui. Ha segnato una media di 30,2 punti, 7,6 rimbalzi e 5,8 assist a dicembre. Ha tenuto il Pelican Orb mentre combatteva tra un’orda di cadaveri che pochi altri dovrebbero vedere costantemente come lui, e ci è riuscito con facilità.

Mercoledì è stata una serata speciale per Williamson, in parte perché era la prima volta che raggiungeva i 40 punti nella sua carriera. Inoltre, è stato un ottimo esempio della sua crescita simile ai momenti di alta pressione.

Nella sua terza stagione, la comprensione di Williamson del tempo di gioco e di ciò di cui la sua squadra ha bisogno da lui nei momenti importanti è migliorata notevolmente. Man mano che cresceva, i suoi compagni di squadra acquisivano maggiore fiducia nella sua capacità di controllare l’attacco man mano che le cose si facevano più difficili. Mercoledì, ogni possesso a fine partita è passato attraverso Williamson, che ha ottenuto 14 punti consecutivi negli ultimi tre minuti mentre il vantaggio andava avanti e indietro.

“Porta la palla sulla Z e togliti di mezzo”, ha detto McCollum quando gli è stato chiesto di descrivere il piano della squadra a fine partita.

In missione 😤 Record di Sion @dipendenteGli ultimi 14 punti per suggellare la vittoria! pic.twitter.com/8SXvG765iH – L’NBA 29 dicembre 2022

Assenza Brandon Ingram, ancora affetto da un infortunio al dito del piede, ha dato a Williamson maggiori opportunità di controllare l’attacco nei momenti di alta pressione. Williamson ha massimizzato quelle possibilità, segnando 37 punti finora a dicembre in partite che sono state a meno di cinque punti negli ultimi cinque minuti, secondo solo a DeMar DeRozan (48) Punti nella “Frizione” questo mese. Trovare l’equilibrio tra Williamson e Ingram nelle situazioni di fine partita sarà fondamentale una volta che il roster sarà in salute.

La speranza è che Williamson diventi più difficile da rallentare verso la fine delle partite man mano che il suo processo decisionale e la visione del campo migliorano. Le squadre non avranno altra scelta che inviare più corpi a modo loro, fornendo look più facili per Ingram, McCollum e tiratori come Trey Murphy.

“Voglio vincere. Non posso sedermi qui e dire sempre che voglio vincere “, ha detto Williamson.” Era solo una di quelle cose in cui i miei allenatori e i miei compagni di squadra dicevano: “Ehi, vai a lavorare.

Zion è stato anche più fiducioso in altre parti del suo gioco ultimamente. La sua carriera di 14 punti nel quarto quarto è iniziata con due tiri liberi e una tripla, che sono stati a lungo considerati due delle sue abilità offensive più deboli. Tutti e tre sono arrivati ​​con 2:17 rimasti nel gioco e cigni cinque in ritardo. Senza quel secchio, c’è una buona possibilità che il Minnesota State finisca per abbandonare.

Poi, c’è stato il gioco quando è scoppiato per rubare un passaggio a 41 secondi dalla fine prima di lanciare un’enorme schiacciata per portare New Orleans in vantaggio. Lo stesso giocatore che ha avuto grandi difficoltà difensive all’inizio di quest’anno ha inventato il più grande gioco del gioco.

Esci da questa strada!! Il livello più alto nella marcia di Sion 42 punti!! pic.twitter.com/NcmPSooRGi – New Orleans Pelicans (PelicansNBA) 29 dicembre 2022

La straordinaria produzione offensiva di Williamson negli ultimi tempi è stata il momento clou più grande del pubblico. Ma il suo graduale miglioramento in tutte le aree che saranno messe alla prova nelle partite ad alto impatto – la sua capacità di prendere il controllo delle partite finali, i suoi tiri, la sua difesa – sono segni più tangibili di progressi nel suo viaggio verso la grandezza.

“Penso che sia il processo di maturazione di Z, insieme agli altri ragazzi. Continueranno ad aggiungere altro alle loro partite man mano che acquisiscono esperienza in campionato”, ha detto l’allenatore di Bills Willie Green. Ha dominato dove era necessario alle due estremità della terra.

(Foto: Sean Gardner/Getty Images)