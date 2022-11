Campionato del mondo: Catch of Chas McCormick e Trey Mancini hanno salvato la partita 5 per gli Astros

McCormick è il quarterback degli Astros, ma è cresciuto a 30 miglia da Citizens Bank Park, a West Chester, in Pennsylvania. La sua famiglia allargata adora la Phyllis, tanto da avere un nipote di nome Rollin, in onore di Scott Rollin, la terza stella della Phyllis alla fine degli anni ’90.

Di fronte a un momento cruciale alla fine della partita di giovedì, McCormick ha capito cosa avrebbe significato per i fan perdenti nel suo ex terreno di casa se non fosse riuscito a consegnare. Ma il fiducioso McCormick ha fatto il gioco, fornendo uno dei due punti di difesa cruciali di Houston – l’altro è stato un salvataggio in corsa dal 1 ° ufficiale di riserva della squadra, Trey Mancini, in ottavo – che gli Astros hanno contribuito a mantenere. 3-2 Vittoria fondamentale Giovedì in Gara Cinque dei Campionati Mondiali.

In una squadra in cui stelle come Jose Altuve, Alex Bergman, Justin Verlander e Jordan Alvarez sono spesso i campioni, due dei giocatori più sconosciuti del roster sono stati quelli che potrebbero aver salvato la stagione di Houston.

“Un’incredibile difesa tutt’intorno”, ha detto Bergman, la stella della squadra di terza base. “Gli uomini sono molto orgogliosi della loro difesa, e questo ha dato i suoi frutti oggi”.