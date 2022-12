Rapporto sulle azioni Lions vs. Jaguar: 9 in rialzo, 2 in ribasso rispetto alla vittoria di domenica

Perdonami se il rapporto sulle azioni di questa settimana è in qualche modo unilaterale; Il Leoni di Detroitconquistare Giaguari di Jacksonville Era il gioco più completo dell’era di Dan Campbell. Controlliamolo.

Negozio: DJ Chark, WR

Chark aveva bisogno di una buona partita ed è arrivata proprio al momento giusto contro la sua ex squadra. Cinque catture per 96 yard hanno dato a Shark la sua migliore prestazione in yard dalla settimana 8 della stagione 2020 e lo hanno lasciato a un touchdown. Dal completamento dell’audace previsione di questa settimana. ha provocato un Gioco con la palla dello squalo, e dopo doveva essere un momento di benessere e un inizio difficile per il suo mandato a Detroit. I Lions avevano chiarito che volevano la palla ora che era in buona salute, e la tasca pulita di Jared Goff ha lasciato il posto a Chark per ottenere gli obiettivi profondi che desiderava ardentemente.

Deposito: Jared Goff, QB

A proposito di Goff, che giornata. Domenica è stata senza dubbio una delle migliori giornate di Goff da Lion dal punto di vista statistico, visto che ha chiuso 31 su 41 per 340 yard e due touchdown. Non era il più preciso ea volte faticava a mettere la palla direttamente sui ricevitori a pochi metri dal campo. Tuttavia, aveva la tasca più pulita che avesse avuto tutto l’anno (e questo la dice lunga) e questo significava che Goff aveva la pazienza di guardare in basso che non aveva.

Non mi aspetto che questo alto livello di gioco continui in alcun modo: il gioco di Goff è stato un prodotto delle circostanze, e quella circostanza è stata la mancanza di corsa ai passaggi di Jacksonville. Ha impedito a Goff di essere il suo solito sé sciatto in una tasca disordinata e si è preso il merito del vantaggio della giornata, ma ha temperato le aspettative nei confronti di squadre difensive migliori che avanzavano.

Stock sotto: Scott Daly, LS

Ho davvero cercato di essere indulgente con Scott qui, ma le cose stanno figurativamente andando fuori controllo a questo punto, ed è incredibilmente fortunato a non esserlo ancora letteralmente. Sembra che quasi ogni settimana ora ci sia un brutto ribaltamento, che si tratti di un punt, di un field goal o di un PAT. Finora Jack Fox ha, letteralmente, salvato il lavoro di Daly da solo con i leoni. Se Fox giocherellasse con ogni brutto colpo che gli capitava, o anche solo con la metà, i Lions avrebbero già un nuovo long snapper ormai. Il coordinatore delle squadre speciali Dave Vibe Difendi la precisione di Daly Il mese scorso, ma da allora altri brutti tiri rendono abbondantemente chiaro che i Lions dovranno fare la dovuta diligenza in questa posizione.

Calza: Dan Campbell, HC

Quando le cose vanno male, Campbell è il primo a cadere. Ringraziamento Dove è dovuto il merito, Dan Campbell e il suo staff ottengono ogni grammo di talento da questo elenco. Stanno giocando la loro migliore stagione a dicembre. Questo è qualcosa che noi fan dei Lions vediamo raramente. Questa squadra è 4-1 dall’inizio di novembre e nei playoff che entrano nella settimana 14. Questo è molto diverso dalle discussioni che hanno avuto luogo sulla prima bozza complessiva solo un mese fa.

Allo stesso modo, Campbell fa giocare alla sua squadra un calcio pulito. Una buona squadra di calcio deve controllare non solo l’avversario, ma anche se stessa, e domenica i Lions hanno fatto proprio questo. La squadra ha concluso con una sola penalità di 10 yard sulla presa di Jonah Jackson all’inizio del quarto quarto. A parte questo, i Lions hanno giocato un calcio pulito e completo, il che riflette la loro formazione eccezionale in tutte le aree.

Calza: Michael Badgley, K

Badgley è andato 4 su 4 sui field goal domenica, colpendo da 45, 47, 38 e 44 yard. Questo dopo che Money Badger ha calciato un field goal di 51 yard per pareggiare la partita della scorsa settimana alla fine di Gara 4 sulla televisione nazionale. Ciò lascia Badgley a 11 su 12 in stagione, con quattro degli ultimi cinque provenienti da 40 yard. Non è male per un ragazzo che è stato descritto come inadatto a oltre 45 yard e non va bene in uno scricchiolio. Ha avuto la sua residenza da kicker per il resto della stagione, ad eccezione di un grande cambiamento (bussare al legno), e si è chiaramente guadagnato la fiducia di questa squadra e di questa squadra.

Calza: Will Harris, CB

È stata davvero una bella giornata per Will Harris contro un corpo di ricezione abbastanza forte di Jacksonville. Sulla carta, Harris è finito come il secondo miglior placcatore dei Lions con sei contrasti e un passaggio difeso. Nel film, era un po’ meglio.

Riconoscimento in cui la tecnica da *libro di testo* è accreditata da Will Harris per il bel PBU – Hamza Bakush (HamzaPOD) 4 dicembre 2022

Con un grande cambio di ritmo, domenica Harris si è trovato in tutti i posti giusti in copertura e ha avuto una giornata davvero buona tenendo il passo con la copertura e giocando attraverso la palla anche quando ha perso un passo. Spero che possa mantenere questo livello di gioco in futuro.

Calza: DeShon Elliott, S.

Elliott ha avuto i suoi alti e bassi in questa stagione, ma è uscito forte per iniziare la partita di domenica. Al primo scatto difensivo, Elliott ha alzato Travis Etienne dopo aver fatto una grande corsa, poi ha strappato la palla dalle mani di Etienne per il recupero dei Lions. Il placcaggio è stato impressionante di per sé; Avrei messo Elliott in deposito solo perché Etienne si fermasse. Il turnover è stato la ciliegina sulla torta, dando inizio a quella che si è rivelata una grande giornata per i Lions.

Colpi rapidi

Conservazione

James Huston, BORDO: un’altra borsa In un’azione difensiva limitata, questa volta ha mostrato una certa spavalderia e alcune curve sorprendenti. Inoltre, complimenti a Houston per aver entusiasmato la folla dopo ogni calcio d’inizio (e ce ne sono stati molti) domenica. Amico è felice di giocare a palla, e gioca molto bene a palla.

Duce Staley, allenatore RB: Quest’anno D’Andre Swift è stato ben al di sotto delle aspettative, ma Staley continua a ricevere tocchi significativi e lo mette in condizione di avere successo. Swift ha concluso con quattro prese per 49 yard e 14 carry per 62 yard, la sua giornata più efficiente da un po’ di tempo. Nel frattempo, Jamaal Williams e Justin Jackson prosperano nei rispettivi ruoli.

Califfo Raymond, WR/PR: Raymond continua a fare magie con calci che la maggior parte dei rispondenti prenderebbe. Oggi, questo ti ha fatto ottenere due ritorni da 20 yard, ma sono 20 yard che la maggior parte degli altri giocatori non ti prenderanno.

scorta

Justin Jackson, terzino destro: Un paio di brutte gocce hanno fatto male a Jackson Sunday. Se vuole continuare a prendere i touchdown di D’Andre Swift, la squadra deve potersi fidare di Jackson per il suo gioco di passaggi.