L’allenatore dei Kentucky Wildcats John Calipari condivide la foto di un minatore di carbone che si precipita dal lavoro per assistere alla prima partita di suo figlio e invita la famiglia a Lexington per una partita.





CNN

–



Un minatore di carbone del Kentucky che si è precipitato direttamente dal lavoro per portare la sua famiglia a una partita di allenamento dei Wildcats all’Università del Kentucky è nella rosa dei candidati per il Padre dell’anno e ha ottenuto il plauso del leggendario allenatore John Calipari, che ha condiviso una sua foto e lo ha ammirato. Duro lavoro e dedizione a suo figlio.

La foto, che ora è diventata virale, mostra Michael McGuire e suo figlio seduti sugli spalti alla rissa del Blue-White Game di sabato che si è giocata a Pikeville, nel Kentucky orientale.

McGuire è ancora vestito con la sua uniforme da lavoro e stivali pesanti, il viso e le braccia ricoperte di polvere nera come il carbone.

Sue Kinneer, una fan del Kentucky, ha scattato la foto e l’ha pubblicata su diverse pagine di fan dei Wildcats su Facebook sperando che qualcuno della squadra dell’allenatore la vedesse e mandasse un autografo al bambino.

Il piano ha funzionato meglio di quanto avesse sperato e Calipari ha pubblicato la foto sui social media.

Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone a Clarksburg, WV, quindi questa foto colpisce a casa. Da quanto mi è stato detto, dopo il suo turno, ha corso per stare con suo figlio e tenere d’occhio la nostra squadra. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia a Rupp per essere trattati come VIP!! , “Calibre cinguettare. (Robb Arena è la sede della squadra di basket dell’Università del Kentucky.)

McGuire non è stato riconosciuto a quel punto, ma i fan del Kentucky lo hanno trovato rapidamente e hanno collegato l’allenatore alla famiglia.

disse Maguire WKYT della CNN Che era al lavoro sottoterra mentre accadeva tutto questo e non aveva idea che stesse succedendo qualcosa.

Ha detto a WKYT: “Quando sono uscito e ho ricevuto il servizio mentre tornavo a casa, sono impazzito … non potevo credere che fosse reale”.

McGuire ha detto alla stazione che aveva solo 45 minuti per arrivare alla partita quando ha lasciato il lavoro sabato e non voleva perdere la prima esperienza di basket di suo figlio Easton.

“O vai dritto lì, o perdi metà partita per andare a casa e fare la doccia e tutto il resto”, ha detto all’affiliato.

Ha detto che Easton si è divertito moltissimo e che ora non vedono l’ora di andare alla partita casalinga alla Robb Arena di Lexington.

“Si è divertito molto. Stava ballando e ogni volta che saltavano fuori, impazziva”, ha detto McGuire a WKYT.

McGuire, un fan del Kentucky da sempre, ha parlato con Calipari lunedì sera.

“Era fantastico, era davvero umile”, ha detto McGuire a WKYT.

calibari Reporter Martedì, ha detto di aver parlato con la moglie di McGuire, Molly, prima perché suo marito è ancora in affari.

E il commento di Molly Lee è: ‘Mio marito è umile. Lavora duro. Questo è un lavoro duro, ma è abbastanza per essere lì che non devo lavorare. È un grande padre. “L’ha fatto un paio di volte”, ha detto Calipari.

L’allenatore ha detto che spera che McGuire sia una lezione per i suoi giocatori.

“Ne ho parlato con i miei ragazzi. È stata solo una grande lezione, ieri ho mostrato loro una foto di Michael e suo figlio, e ho parlato del duro lavoro e della schiena ed è un lavoro onorevole, ma fa risparmiare tempo a suo figlio, anche quando sa di non poter fare la doccia. Calipari ha detto: “Il suo aspetto non contava, voleva solo stare con suo figlio”.

McGuires non ha deciso a quale gioco andranno, ma Calipari ha detto che hotel, ristoranti e altre attività locali si imbattono in se stessi per fare qualcosa di carino per loro quando vengono in città.

“Non è bello per qualcuno come questo, un uomo calmo e umile sapere che le persone ti apprezzano e apprezziamo ciò che rappresenti”, ha detto Calipari ai giornalisti. “E lo apprezzo perché è così che la mia famiglia ha avuto inizio in questo paese”.

Il Kentucky ha tenuto una partita Blu-Bianco a Pikeville per raccogliere fondi per i soccorsi alle inondazioni nel Kentucky orientale.