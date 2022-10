Dragon Age: Dreadwolf completa la fase di sviluppo “Alpha”.

in un modo nuovo Post sul blogGary McKay, General Manager di BioWare, ha spiegato il significato di questo risultato, sottolineando che ora il gioco può essere giocato dall’inizio alla fine, parlando del viaggio da compiere, compreso il raggiungimento della fedeltà visiva nella sua forma finale e l’iterazione delle funzionalità di gioco con l’aiuto di una community board, e perfezionare gli elementi più importanti per i fan.

Ottieni l’aggiornamento completo di seguito.

Ben arrivato,

Nel mio ultimo blog, a febbraio, ho parlato del seguente blog era del Drago Il gioco sta entrando in produzione. Bene, abbiamo fatto molta strada da allora e il team è incredibilmente felice di annunciare un enorme passo avanti nello sviluppo del gioco che conosci ora. Dragon Age: Dred Wolf: Abbiamo appena completato la fase alfa!

Fino a questo punto abbiamo lavorato duramente su diverse parti del gioco, ma è stato solo quando abbiamo raggiunto la fase alfa che ogni gioco è stato raggruppato insieme. Ora, per la prima volta, possiamo vivere l’intero gioco, dalle scene iniziali della prima missione fino alla fine. Possiamo vedere, ascoltare, sentire e suonare tutto come un’esperienza coerente.

E adesso?

Ovviamente, il gioco non è affatto finito, ma Alpha è uno dei punti salienti dello sviluppo del gioco per una serie di motivi. Innanzitutto, ora possiamo puntare a portare la fedeltà visiva alla sua forma finale e la ridondanza nelle funzionalità di gioco. La grande domanda ora è: “Dove concentriamo i nostri sforzi?” Per rispondere a questa domanda, cerchiamo feedback da diverse fonti, inclusi i membri del nostro Community Board con prospettive ed esperienze uniche, il nostro team di controllo qualità e approfonditi test di gioco interni. La raccolta di feedback da più fonti ci offre la migliore visione di dove dobbiamo dedicare più tempo a migliorare l’esperienza.

Inoltre, ora possiamo valutare il ritmo del gioco, come si sviluppano le relazioni nel tempo, lo sviluppo dei giocatori e la coesione narrativa, essenzialmente come la storia si incastra. Possiamo prendere la storia che abbiamo scritto e vedere se la stiamo esprimendo bene attraverso i personaggi, i dialoghi, i filmati e, in definitiva, il viaggio del giocatore. Ora che abbiamo la possibilità di giocare a tutto campo, possiamo iterare e perfezionare le cose che sono più importanti per i nostri fan.

Raggiungere Alpha è stato il culmine di un grande sforzo da parte dell’intero team e abbiamo sfruttato questo risultato come un’opportunità per riunirci e festeggiare. Abbiamo organizzato un evento ibrido con persone in loco mentre altri si sono uniti in remoto e il team ha presentato il proprio lavoro a tutti in BioWare. Ci siamo anche presi del tempo per fare qualcosa di divertente e non correlato al lavoro: una stanza di fuga virtuale in cui dovevamo lavorare insieme per aiutare qualcuno davanti alla telecamera a trovare la via d’uscita. È stato davvero un periodo fantastico e, indipendentemente da dove si trovino i nostri sviluppatori, è importante condividere questo tipo di momenti insieme.

Dall’inizio alla fine

Ora che siamo finalmente in grado di vivere l’intero gioco, per me, la mia parte preferita sono i personaggi. Che siano seguaci, alleati o cattivi, sono stati incorporati nel gioco in modi che assumono un concetto che è sempre stato parte di era del Drago DNA – storie di persone – e spingendolo oltre che mai. I personaggi aiutano a inquadrare il mondo e i pericoli, e non vedo l’ora di poter iniziare a discuterne in modo approfondito.

È anche emozionante poter finalmente portare i nostri fan in parti del mondo a cui abbiamo accennato in precedenza, ma che non abbiamo potuto esplorare completamente, come la città di Minerathos, la capitale dell’Impero Teventer. Abbiamo parlato di Minrathous nei giochi precedenti e ora potrai finalmente visitarlo! È una città costruita e alimentata dalla magia, i modi in cui questa si è manifestata nella sua identità visiva e come appare rispetto alle città precedenti che abbiamo visitato era del DragoMolto sorprendente.

Come ho detto prima, la pietra miliare Alpha è molto importante per noi, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Vogliamo anche continuare a essere trasparenti con te e la nostra community e tenerti aggiornato su ciò che stiamo facendo la modifica. Ci auguriamo che ti siano piaciuti i nostri aggiornamenti di sviluppo su Dredolph Quest’anno non vediamo l’ora di condividere di più in futuro.

Insomma

naturalmente, Dredolph Non è l’unica cosa che succede qui a BioWare! Abbiamo una squadra che lavora sodo per visualizzare cosa riserva il futuro per un nuovo giocatore singolo effetto di massa Gioco. Non vediamo l’ora di celebrare la nostra community su N7 il prossimo mese. Il Star Wars La Vecchia Repubblica Il team sta anche continuando a lavorare sul prossimo aggiornamento, quindi rimanete sintonizzati SWTOR.com e i loro account sui social media per tutti i dettagli relativi al prossimo aggiornamento del gioco.

È un grande momento in BioWare! Abbiamo molte grandi cose da mostrarti in futuro. Fino ad allora, grazie per far parte della nostra comunità. Non possiamo farlo senza di te.