Come iscriversi al programma di anteprima dell’app Google Home su Android

Google si prepara ad aprire un “programma di anteprima” per l’app Home su Android, che consentirà l’accesso anticipato a nuove funzionalità per la tua casa intelligente, ed ecco come registrarsi.

Informazioni su APK Insight: In questo post “APK Insight”, abbiamo decompresso l’ultima versione di un’app che Google ha caricato sul Play Store. Quando decompiliamo questi file (chiamati file APK, nel caso delle app Android), possiamo vedere diverse righe di codice all’interno di questo suggerimento in possibili funzionalità future. Tieni presente che Google potrebbe o meno fornire queste funzionalità e la nostra interpretazione di ciò che sono potrebbe essere incompleta. Cercheremo di consentire a coloro che stanno per finire, tuttavia, di mostrarti come sarebbero se si caricassero. Con questo in mente, continua a leggere.

Da anni Google offre un programma di anteprima pubblica per Chromecast, altoparlanti Google Home e display Nest Hub. Negli ultimi anni, questo programma di anteprima è stato il gateway per testare il sistema operativo Google Fuchsia, ma di solito ha lo scopo di testare nuove funzionalità alcune settimane prima del rilascio.

Sembra che Google abbia intenzione di estendere il suo programma di anteprima all’app Google Home stessa. Come mostrato di seguito, la pagina di registrazione ti dice che il programma di anteprima aprirà le “funzioni iniziali” nella home page di Google, ma ovviamente avverte che queste funzionalità saranno probabilmente ancora piene di bug.

Chiedi di provare le nuove funzionalità dell’app Home prima che siano ampiamente disponibili Condividi i tuoi commenti se hai idee o trovi problemi. Il tuo feedback può aiutare a migliorare l’app. Le vecchie funzionalità potrebbero presentare problemi che influiscono sul funzionamento dell’app. Google monitora questi problemi per risolverli rapidamente. recedere in qualsiasi momento. Puoi sempre passare alla versione normale dell’app Home.

Dal modo in cui è formulato, sembra che Google inizierà a consentire a persone selezionate di scaricare versioni di prova dell’app Google Home dal Play Store. È interessante notare che Google sta utilizzando un sistema beta chiuso per questa app, considerando che alcune altre app – Android Auto, Google Messaggi, Play Services e molte altre – offrono un beta test aperto per chiunque abbia il coraggio di registrarsi.

Il nuovo programma di anteprima appare poche settimane dopo che è stato scoperto che Google stava avviando un “Google Nest Trusted Tester” su Centercode, che mira a testare Design di nuova generazione per l’app Google Home. Questi due programmi sono probabilmente simili, ma il flusso di abbonamento in-app non richiede dettagli personali diversi da quelli in Centercode.

Da quello che possiamo dire, è possibile che Google intenda iscriversi solo a questo programma di anteprima per essere disponibile per un numero limitato di persone. Per i pochi fortunati, dovrebbe apparire da qualche parte nella barra in alto dell’app Google Home per Android.

Tuttavia, se vuoi tentare la fortuna con la registrazione, è molto facile accedere manualmente alla pagina di registrazione del programma di anteprima delle app di Google Home. Basta fare clic sul collegamento sottostante dal tuo dispositivo Android e verrai indirizzato direttamente alla pagina di registrazione. Da lì, fai clic su Richiedi invito per mostrare il tuo interesse a diventare un tester. Da lì, si tratta solo di decidere se Google ti accetterà o meno nel programma.

googlehome://impostazioni/programma di anteprima dell’app

grazie per Decompilatore JEBdi cui sfruttano alcuni disassemblatori APK Insight.

Dylan Russell Contribuisci a questo articolo.

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: