Crisis Core: Trailer di lancio di Final Fantasy VII Reunion, gameplay

Square Enix Ha rilasciato il trailer di lancio di Gioco di ruolo d’azione remake Crisis Core: Final Fantasy VII Reunione diversi punti vendita hanno pubblicato nuovi filmati di gioco con un feed dal vivo.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Square Enix:

Intorno a

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion È la rimasterizzazione in HD del prequel di grande successo di Final Fantasy VII.

Oltre a tutta la grafica rimasterizzata in alta definizione, i dialoghi completamente doppiati e i nuovi arrangiamenti della colonna sonora creano una nuova dinamica rivisitazione di un amato classico.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Segue la storia di Zack Fair, un giovane guerriero infatuato di un ragazzo determinato a salvare il mondo, fidato da uomini famosi come eroi della leggenda e amato da una ragazza che tiene in mano il destino del pianeta. La storia di sogni e onore di Zack – l’eredità che lo collega a Cloud – è completamente rivelata in questa grande epopea che rompe i confini del remaster HD.

Caratteristiche principali