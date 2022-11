Le proteste portano al limite la censura cinese

In uno dei video, un uomo canta sarcasticamente una canzone patriottica. Altrove, un gruppo di manifestanti ha tenuto pezzi di carta bianchi e ha cantato all’unisono. In una terza clip, un gruppo di persone in lutto accende candele attorno a una veglia per coloro che sono morti in un incendio durante il blocco nella Cina occidentale.

I segni di un’opposizione organizzata sono relativamente rari in Cina. Così come la loro sopravvivenza nello spazio digitale del paese. L’apparato di censura cinese – il più sofisticato al mondo nel suo genere – ha rintracciato e cancellato innumerevoli post sui social media che mostravano lo scoppio di proteste e rabbia contro il governo. Mercoledì l’entità delle proteste non era chiara, anche a causa della censura Sono emersi nuovi video degli scontri La sera prima nella città meridionale di Guangzhou. Lavoratori e residenti che hanno resistito al blocco Covid in una zona industriale hanno demolito le barricate e lanciato bottiglie contro la polizia antisommossa.

Tuttavia, negli ultimi giorni, mentre i cinesi frustrati dai severi blocchi del Covid sono scesi in piazza, i video di marce e manifestazioni hanno continuato ad apparire su siti cinesi come WeChat, l’app di chat Douyin e l’app per la condivisione di brevi video. . Gli esperti affermano che l’enorme volume dei video ha probabilmente sopraffatto i robot e gli eserciti di censura che la Cina ha incaricato di sorvegliare Internet.

“Questa è una violazione cruciale del grande silenzio”, ha affermato Xiaoqiang, ricercatore sulla libertà di Internet presso l’Università della California, Berkeley.