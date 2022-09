La fonte dice che Logan Thomas giocherà nell’apertura della stagione per i Washington Captains

I leader di Washington chiudono la corte Logan Thomas Giocherà domenica nella stagione inaugurale contro i Jacksonville Jaguars, nove mesi dopo essersi strappato l’ACL sinistro, ha detto una fonte a ESPN.

Thomas è stato indicato come discutibile nel rapporto sull’infortunio di venerdì, con l’allenatore Ron Rivera che ha affermato all’inizio della settimana che sta bene in pratica. Thomas ha detto che tornerà al più tardi entro la seconda settimana. I leader ospitano Jacksonville alle 13 di domenica.

Thomas ha lasciato ACL e MCL nella partita del 5 dicembre ai Las Vegas Raiders. Ha aperto un campo di addestramento nell’elenco degli incapaci di esibirsi fisicamente, ma è stato rimosso il 22 agosto. Si stava allenando con un tutore alla gamba sinistra.

Thomas ha fatto ripetizioni nella zona rossa di Washington e venerdì si stavano allenando, il che è un buon segno perché i leader di solito hanno solo quelli che giocheranno in quei modi.

In 22 partite con Washington, Thomas ha avuto 90 passaggi per 866 yard e nove touchdown. Ha anche saltato sei partite l’anno scorso a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Nel suo periodo in crisi nella AFC Champions League, Thomas ha condotto tutti i tight end con 151 yard in rosso da quando è arrivato a Washington. Dà un nuovo centrocampista Carson Wentz Un’altra opzione nel gioco a scorrimento per andare con i ricevitori Terry McLaurinE il Jahan Dotson E il Curtis Samuele E il loro ritorno JD Mikic E il Antonio Gibson.

Thomas, che è alto 6 piedi e 6 piedi e pesa 250 libbre, fa un grande obiettivo ed è il miglior tight end a Washington. non veterano Cole Turner (anche il tendine del ginocchio) è discutibile, ma ha saltato diverse settimane al campo a causa di un infortunio al tendine del ginocchio e la squadra probabilmente lo disattiverà, consentendo a Turner un’altra settimana di fare le ripetizioni di allenamento tanto necessarie.

Sarebbe Washington senza partire da una forte sicurezza arricciatura della cammache domenica non giocherà a causa di un infortunio al pollice destro che ha richiesto un intervento chirurgico due settimane fa.