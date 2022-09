Il principe e la principessa di Galles: William e Catherine ‘facendo il loro futuro’ | Re Carlo III

Il principe William e sua moglie Catherine nominarono il nuovo principe e principessa del Galles Re Carlo III.

Re Carlo ha annunciato i suoi nuovi titoli durante il suo regno Primo discorso da re Venerdì sera, il giorno dopo la morte della madre.

“Oggi sono orgoglioso che sia stato nominato principe GallesTywysog Cymru”, ha affermato Charles, che in precedenza deteneva il titolo.

Gli indirizzi delle coppie sono già stati aggiornati in sito della famiglia reale.

Lo ha annunciato il nuovo re nel suo primo discorso alla nazione dopo la morte di sua madre, Regina Elisabetta IIGiovedì, a 96 anni.

Charles parla dei ruoli futuri di William e Kate e dei desideri di Harry e Meghan – VIDEO

“Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa del Galles, lo so, continuerà a ispirare e condurre le nostre conversazioni nazionali”, ha detto. Ha aggiunto che aiuterebbero “a portare il margine al centro della terra dove può essere data assistenza vitale”.

Lo farà anche il marito Prendi i titoli di Duca e Duchessa di Cornovagliagià dal re e da sua moglie Camilla, la nuova regina consorte.

Il re ha aggiunto che il titolo di Principe di Galles era un titolo che era stato “molto fortunato a sopportare per gran parte della mia vita e del mio dovere”.

Catherine divenne il primo titolo da quando la principessa Diana usò il titolo di Principessa del Galles, un titolo che in precedenza era anche per Camilla, ma non lo usò mai.

La nuova Principessa del Galles ha reagito al suo nuovo titolo reale, dicendo che “apprezza la storia associata a questo ruolo”. Catherine ha descritto Diana come una “donna ispiratrice a cui guardare con impazienza” dopo il suo fidanzamento principe William nel 2010.

William, che ha vissuto e lavorato ad Anglesey dove si è allenato con la RAF, ha aggiunto all’epoca: “Non c’è pressione perché, come ha detto Kate, si tratta solo di ritagliarsi il tuo futuro. Nessuno sta cercando di riempire i panni di mia madre. quello che ho fatto è fantastico”.

“Si tratta di creare il proprio futuro e destino e Kate farà un ottimo lavoro”.

Nonostante l’annuncio di re Carlo che William sarebbe diventato principe di Galles, le persone stanno firmando una petizione per chiedere la revoca del titolo, che alcuni vedono come un simbolo di schiavitù. Sabato mattina avevo superato la soglia dei settemila.

Primo Ministro gallese, Marco DruckfordHa detto che non vede l’ora di approfondire la relazione con il nuovo principe e principessa di Galles.

Archie Bland e Nimo Omer ti guidano attraverso le storie principali e il loro significato, gratuitamente ogni mattina della settimana Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per maggiori informazioni consultare il ns politica sulla riservatezza. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito Web e Google politica sulla riservatezza E il Termini di servizio Progredendo.

Ha detto: “Re Carlo III ha goduto di una lunga e duratura amicizia con il Galles. Nei suoi primi doveri pubblici come re, in questi tempi più difficili, ha conferito il titolo di Principe di Galles al suo figlio maggiore William. Non vediamo l’ora di approfondire il nostro relazione con il nuovo Principe e Principessa di Galles mentre assumono i loro nuovi doveri”.

Il titolo non passa automaticamente all’erede al trono. Fu concesso a Carlo solo nel 1958, sei anni dopo l’inizio del regno della regina Elisabetta.

Il re aveva 20 anni quando aveva Realizzato dal Principe di Galles Ad una cerimonia al castello di Carnarvon, Gwynedd, 1969.

Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno assistito all’inaugurazione, tuttavia è un titolo che ha diviso l’opinione in Galles.

Un sondaggio del giugno 2022 su 1.020 persone, condotto da ITV e YouGov, ha suggerito che il 46% delle persone credeva che ci dovesse essere un altro Principe di Galles, mentre il 31% no.

Dopo l’annuncio, lui Cymru.. plaid Il leader Adam Price ha dichiarato: “Ci sarà tempo, a tempo debito, per un dibattito pubblico sul titolo di Principe di Galles.

“È opinione consolidata di Blade Cemrow che dovrebbe essere il diritto democratico del popolo avere un’ultima parola su questo argomento nel Galles indipendente. Al momento, i pensieri di Blade Cemrow sono con la famiglia reale mentre soffre”.