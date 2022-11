Lupita Nyong’o ha nuotato con i pesi per allenarsi per il sequel di “Black Panther”.

Lupita Nyong’o ha condiviso una clip dietro le quinte del suo allenamento per “Black Panther: Wakanda Forever”.

In un TikTok pubblicato sabato, l’attrice ha condiviso filmati di se stessa mentre nuotava con i manubri.

La clip di allenamento di Nyong’o arriva dopo che il regista del film ha ammesso di aver imparato a nuotare per il film.

Lupita Nyong’o ha partecipato alla preparazione delle scene subacquee estese in “Black Panther: Wakanda Forever”.

Sabato, l’attore che interpreta Nakia nel film dei Marvel Studios, Condividi TikTok Ciò ha permesso ai fan di dare un’occhiata agli allenamenti fisicamente impegnativi che ha dovuto affrontare per prepararsi alle riprese.

La clip, che domenica ha più di 8,8 milioni di visualizzazioni, faceva riferimento al paese sottomarino immaginario introdotto nel film: “Nuotare fino a Taloscan non è stato così facile come sembra!”

Nel TikTok, che è impostato sulla canzone “Con La Brisa” dalla colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever”, Nyong’o viene visto nuotare sott’acqua in una piscina con in mano dei manubri. Successivamente, striscia sul fondo della piscina con due manubri più pesanti in ciascuna mano.

Più tardi in un TikTok, viene mostrata mentre cammina in posizione eretta nella parte più profonda della piscina, tenendo i manubri con entrambe le mani.

Nyong’o, 39 anni, emerge dall’acqua alla fine della clip e dice: “Mi sento come un’aragosta”.

TikTok titoli di coda di Nyong’o XP VitaInc., una società di performance coaching fondata da Laird Hamilton e Gabe Reese, W Mark Robertsl’assistente alla regia della compagnia, per aiutarla a provare le scene subacquee.

Roberts ha ritwittato TikTok nella sua storia su Instagram e ha scritto che è stato “un piacere e una gioia lavorare con l’attore di ‘Black Panther'”.

Roberts e XBT Live non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.

Alcuni membri della troupe non erano sicuri dei loro nuotatori prima delle riprese

mentre appare su “Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon” All’inizio di novembre, Nyong’o ha affermato che recitare sott’acqua è un “livello completamente diverso” rispetto a qualsiasi cosa abbia fatto prima. Ciò che ha peggiorato le cose all’inizio è che all’inizio non era una nuotatrice sicura di sé.

“Prima che facessi il film”, ha detto. “Ryan mi ha inviato un messaggio dicendo: ‘Su una scala da uno a dieci, quanto è bravo il tuo nuoto? La sua risposta: “Quattro, se sono fortunata. Perché nuoterò come un cucciolo spaventato”.

Ha detto che sapeva che avrebbe dovuto adottare misure estreme per prepararsi al film. Ecco perché ho cercato XP Vitache ha detto ha contribuito a migliorare la sua capacità di respirazione attraverso l’allenamento con i pesi sott’acqua: “Si tratta solo di superare il tuo pulsante antipanico”.

Lupita Nyong’o in Black Panther: Wakanda Forever.

Studi Marvel





Tuttavia, Nyong’o non era l’unico membro della troupe cinematografica che aveva bisogno di rispolverare le sue abilità in acqua prima delle riprese.

In effetti, Hestar è lei Tinoc Huertoche interpreta Namor, e il regista Ryan Coogler non sapeva nemmeno nuotare prima di Black Panther: Wakanda Forever.

disse Huerto Settimanale di intrattenimento Ha appena detto a Coogler che non ha mai “ubriacato prima” quando gli è stato chiesto delle sue abilità nel nuoto. Nel frattempo, ha detto Coogler diversi Doveva “sapere” nuotare per girare il film.

Ha detto: “Se la telecamera è nell’acqua, gli attori sono nell’acqua, dovrei esserci anch’io”.