Elon Musk sta prendendo in considerazione altri licenziamenti su Twitter, settimane dopo aver licenziato il 50% del personale

Elon Musk ha licenziato metà della forza lavoro di Twitter giorni dopo aver rilevato l’azienda.

Nuova Delhi:

Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, sta valutando la possibilità di licenziare più dipendenti, poche settimane dopo aver licenziato metà della forza lavoro dell’azienda, secondo un rapporto di Bloomberg. Le operazioni dell’azienda sono state colpite anche dopo l’uscita dei dipendenti a causa dell’ultimatum di Elon Musk: o lavorare in un “ambiente duro” o andarsene.

I nuovi tagli di posti di lavoro dovrebbero colpire i dipendenti dei team di vendita e partnership di Twitter, secondo Bloomberg. Il rapporto aggiunge che i licenziamenti potrebbero essere annunciati già domani.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha chiesto al team che guidava quei dipartimenti di accettare di licenziare più dipendenti. Il rapporto afferma che Robin Wheeler, che gestiva gli affari di marketing e vendite, si è rifiutato di farlo. Così ha fatto Maggie Sunwick, che ha gestito le partnership. Di conseguenza, entrambi hanno perso il lavoro, secondo un rapporto di Bloomberg.

Twitter, che non ha più un dipartimento di comunicazione, non ha risposto a un messaggio inviato alla sua linea stampa.

Musk è stato preso di mira per drastici cambiamenti a Twitter, che ha acquistato meno di un mese fa per 44 miliardi di dollari. In una delle sue prime decisioni sulla piattaforma di microblogging, Musk ha licenziato il 50% dei 7.500 dipendenti di Twitter. Ha anche revocato la politica di lavoro da casa dell’azienda.

Quasi 1.200 dipendenti si sono dimessi dopo l’avvertimento di “lavorare sodo” di Musk, costringendo Twitter a chiudere i propri uffici fino a lunedì.

I maldestri tentativi di Musk di rinnovare la verifica dell’utente attraverso un controverso servizio di abbonamento hanno portato a una serie di account falsi e scherzi e hanno spinto i principali inserzionisti ad abbandonare la piattaforma.