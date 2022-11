COP27: il vertice accetta di aiutare le vittime del clima Ma non fa nulla per fermare i combustibili fossili



Sharm el Sheikh, Egitto

Cnn

—



Il mondo non è riuscito a raggiungere un accordo per eliminare gradualmente i combustibili fossili dopo che i colloqui maratona delle Nazioni Unite sul clima sono stati “ostacolati” da diversi produttori di petrolio. Paesi.

Negoziatori da quasi 200 paesi COP27 Vertice delle Nazioni Unite sul clima L’Egitto ha compiuto il passo storico accettando di istituire un fondo “perdite e danni” per aiutare i paesi vulnerabili a far fronte ai disastri climatici e accettando di dimezzare le emissioni mondiali di gas serra entro il 2030.

L’accordo ha inoltre ribadito l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

Tuttavia, gli sforzi per affrontare la più grande fonte di emissioni di riscaldamento del pianeta che causano la crisi climatica si sono conclusi con un fallimento dopo che diversi paesi, tra cui Cina e Arabia Saudita, hanno bloccato un importante piano per eliminare gradualmente non solo il carbone, ma tutti i combustibili fossili. .

“È più che deludente vedere i passi ritardati sulla mitigazione e l’eliminazione graduale dei combustibili fossili bloccati da molti grandi emettitori e produttori di petrolio”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbach in una dichiarazione.

Intervenendo al vertice di domenica mattina, il capo del clima dell’UE Franz Timmermans ha dichiarato che l’UE è “delusa” dall’esito finale del vertice.

“Quello che abbiamo di fronte a noi non è un passo avanti sufficiente per le persone e il pianeta… Avremmo dovuto fare di più”, ha detto Timmermans.

L’accordo, che aiuterà i paesi più vulnerabili del mondo ad affrontare perdite e danni, segna una svolta in un controverso processo negoziale.

È la prima volta che Paesi e gruppi come Stati Uniti e Unione Europea, da tempo lamentele, si accordano per istituire un fondo per i Paesi più vulnerabili ai disastri climatici causati dall’inquinamento prodotto in misura sproporzionata dai Paesi ricchi e industrializzati.

I negoziatori e le organizzazioni non governative che osservano i negoziati hanno salutato l’accordo come un risultato significativo dopo che i paesi in via di sviluppo e le piccole nazioni insulari si sono riuniti per aumentare la pressione.

“Gli accordi raggiunti alla COP27 sono una vittoria per tutto il nostro mondo”, ha detto in una nota Molvin Joseph, presidente dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari. “Per coloro che si sentono trascurati, ti ascoltiamo, ti vediamo e ti diamo il rispetto e la cura che meriti.”

La generazione di fondi è diventata una delle principali richieste degli attivisti presenti al vertice. A differenza degli anni precedenti, quando grandi proteste e forti inviti all’azione sono diventati parte dell’evento, le manifestazioni di quest’anno sono state silenziose.

Le proteste sono rare e spesso illegali in Egitto e il governo egiziano ha imposto severe restrizioni ai manifestanti che partecipavano alla conferenza.

Tuttavia, la più grande protesta del vertice è avvenuta lo scorso fine settimana, quando centinaia di attivisti hanno marciato attraverso la sede per chiedere pagamenti per il clima. Venerdì, l’attivista ghanese di 10 anni Nakeet Tramani ha ricevuto una standing ovation dopo aver invitato i delegati a “avere cuore e fare matematica”.

Il fondo si concentrerà su ciò che può essere fatto per sostenere le risorse per perdite e danni, ma non includerà disposizioni in materia di responsabilità o risarcimento, ha detto alla Galileus Web un alto funzionario dell’amministrazione Biden.

Raggiungere un accordo non è facile. Il vertice era originariamente programmato per concludersi venerdì, ma è andato agli straordinari quando i negoziatori hanno cercato di definire i dettagli mentre la sede della conferenza veniva smantellata intorno a loro.

America e altri paesi sviluppati Per molto tempo ha cercato di evitare tali regole Questo li apre a responsabilità legali e azioni legali da altri paesi. In precedenti commenti pubblici, l’ambasciatore statunitense per il clima John Kerry ha affermato che la perdita e il danno non sono la stessa cosa della compensazione climatica.

“‘Riparazioni’ non è una parola o un termine usato in questo contesto”, ha detto Kerry in una recente telefonata con i giornalisti all’inizio di questo mese. Ha aggiunto: “Abbiamo sempre affermato che è importante per i paesi sviluppati aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare gli impatti climatici”.

I dettagli su come funzionerà il fondo rimangono oscuri. Lascia molte domande su quando il testo sarà finalizzato e operativo e su come esattamente verrà finanziato. Il testo menziona anche un comitato ad interim per aiutare a chiarire quei dettagli, ma non fissa una scadenza specifica per il futuro.

Mentre i climatologi hanno celebrato la vittoria, hanno notato l’incertezza.

“Questo fondo per perdite e danni sarà un’ancora di salvezza per le famiglie povere le cui case sono state distrutte, gli agricoltori i cui campi sono stati distrutti e gli isolani che sono stati costretti a lasciare le loro case ancestrali”, ha affermato Ani Dasgupta, CEO del World Resources Institute. “Allo stesso tempo, i paesi in via di sviluppo stanno lasciando l’Egitto senza una chiara garanzia di come verranno monitorati i fondi per perdite e danni”.

L’effetto di un fondo quest’anno è arrivato in gran parte perché il gruppo G77 dei paesi in via di sviluppo era unito ed ha esercitato una maggiore influenza su perdite e danni rispetto agli anni precedenti, hanno affermato gli esperti del clima.

“Devono unirsi per forzare la conversazione che stiamo avendo ora”, ha detto ai giornalisti Nisha Krishnan, direttore della resilienza dell’Africa presso il World Resources Institute. “L’alleanza regge a causa di questa convinzione che dobbiamo unirci per portare avanti e spingere la conversazione”.

Per molti, il fondo rappresenta una vittoria combattuta nel corso degli anni, spinta al traguardo attirando l’attenzione globale sui disastri climatici come le devastanti inondazioni del Pakistan di questa estate.

L’ex inviato per il clima degli Stati Uniti Todd Stern ha dichiarato alla CNN “È stato come un grande accumulo. “È in circolazione da un po ‘e sta peggiorando per i paesi vulnerabili perché non sono ancora stati investiti molti soldi. Possiamo vedere gli impatti veramente catastrofici del cambiamento climatico diventare sempre più intensi.

Gli scienziati di tutto il mondo hanno avvertito per decenni che il riscaldamento dovrebbe essere limitato a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, una cifra che si sta avvicinando rapidamente poiché la temperatura media del pianeta è già salita a 1,1 gradi.

Oltre 1,5 gradi, il rischio di gravi siccità, incendi, inondazioni e scarsità di cibo aumenterà drasticamente, affermano gli scienziati in un recente studio. Cambiamento climatico delle Nazioni Unite rapporto (IPCC).

Ma mentre i delegati al vertice hanno confermato l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, gli esperti del clima non hanno fatto menzione dei combustibili fossili o della necessità di eliminarli gradualmente per evitare che le temperature globali aumentino. Come al vertice di Glasgow dello scorso anno, il testo chiede l’eliminazione graduale dell’energia a carbone insostenibile e la “eliminazione graduale dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili”. compresi petrolio e gas.

“L’influenza dell’industria dei combustibili fossili si trova su tutta la linea”, ha dichiarato Lawrence Dubiana, CEO della European Climate Foundation, in una dichiarazione. Questa tendenza potrebbe non continuare negli Emirati Arabi Uniti il ​​prossimo anno.

Sono state intraprese azioni drammatiche per contenere la cifra di 1,5 gradi che ha colpito Glasgow lo scorso anno.

Sabato, i funzionari dell’UE hanno minacciato di ritirarsi dalla riunione se un accordo finale non fosse riuscito a ratificare l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. In una conferenza stampa attentamente coreografata, Timmermans, affiancato da una schiera completa di ministri e altri alti funzionari degli Stati membri dell’UE, ha affermato che “nessun accordo è migliore di un cattivo accordo”.

“Non vogliamo che 1,5 gradi Celsius muoiano qui e ora. Questo è assolutamente inaccettabile per noi”, ha detto.

Kerry, che guidava la delegazione statunitense, complicò ulteriormente i negoziati. Il test ha confermato la presenza di infezione da corona Di venerdì. Si è tenuto in contatto con la sua squadra e le sue controparti estere per telefono, ma la sua assenza è stata evidente durante il momento cruciale al vertice.

Oltre all’accordo finale, il vertice ha portato anche molti sviluppi significativi Riavvio dei negoziati formali sul clima Tra gli Stati Uniti e la Cina, i due maggiori emettitori di gas serra al mondo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato di ristabilire le comunicazioni USA-Cina quando si sono incontrati al vertice del G20 a Bali la scorsa settimana dopo che la Cina ha bloccato i colloqui sul clima tra i due paesi questa estate. Zhenhua si incontra di nuovo formalmente.

“Anche senza la Cina, anche se gli Stati Uniti si muovono verso il piano di 1,5 gradi,… se non abbiamo la Cina, nessun altro… sarà in grado di raggiungere questo obiettivo”, ha detto Kerry alla Galileus Web la scorsa settimana.

Entrambe le parti si sono incontrate durante la seconda settimana della COP, cercando di riprendere da dove si erano interrotte in precedenza La Cina ha sospeso i colloqui, secondo una fonte a conoscenza delle discussioni. Si stanno concentrando su punti di azione specifici come migliorare il piano cinese per ridurre le emissioni di metano – un potente gas serra – e il loro obiettivo di emissioni complessive, ha detto la fonte.

A differenza dell’anno scorso, non c’è stato alcun annuncio congiunto sul clima da parte di entrambi i paesi. Ma la ripresa della comunicazione formale è stata vista come un segnale incoraggiante.

Li Shuo, consulente politico globale di Greenpeace per l’Asia orientale con sede a Pechino, ha affermato che la COP “ha visto ampi scambi tra le due parti guidate da Kerry e Xie”.

“La sfida è che devono fare di più che parlare, [and] E per guidare”, ha detto Shuo, aggiungendo che il dialogo formale riavviato “aiuta a prevenire un cattivo esito”.