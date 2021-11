Chicago Pierce LP Cassius Marsh afferma di aver rifiutato il “test dell’anca” prima di essere colpito da una finta penalità

Pittsburgh – Pierce Linebacker Cassius Marsh L’ufficiale Tony Corunde ha accusato Corunde di “controllarsi i fianchi” pochi minuti prima di essere fermato per aver preso in giro Marsh nel quarto trimestre dopo che Chicago ha perso 29-27 contro i Pittsburgh Steelers lunedì sera.

“Nel tragitto verso la linea laterale, sono stato controllato dall’anca dal rinvio. Questo è molto chiaro”, ha detto Marsh dopo la partita. “Se lo faccio a un arbitro o tocco un arbitro, potremmo essere espulsi, sospesi e multati. Penso che sia incredibilmente inappropriato”.

La connessione è arrivata dopo che Marsh Steelers ha rimosso il quarterback Ben Rothlisberger Per una sconfitta di 7 yard nel terzo e nell’ottavo posto e Marsh ha fatto un calcio volante rotante per festeggiare, la solita mossa celebrativa del linebacker.

2 è correlato

Marsh ha quindi compiuto diversi passi prima di entrare in contatto con Correndo mentre tornava dalla parte di Chicago verso la panchina degli Steelers. Corrende ha raggiunto la sua bandiera e ha multato i Bears di 15 yard per estendere il movimento di Pittsburgh. Gli Steelers hanno finalmente calciato un canestro su azione dopo che gli era stata data nuova vita a causa di un rigore.

“Penso che sia stato un brutto momento. Tutti quelli che l’hanno visto chiaramente sapevano che non stavo scherzando”, ha detto Marsh. “Ho festeggiato tutta la mia vita. È triste che cose del genere accadano in un gioco intimo come questo”.

Da parte sua, Correndo ha affermato che il contatto con Marsh non ha avuto alcun ruolo nella penalità.

“In primo luogo, ricorda che prendere in giro è importante quest’anno”, ha detto Coronde in una dichiarazione di pool. “Dopo aver detto questo, il giocatore, dopo aver giocato una grande giocata, è corso verso l’area della panchina dei Pittsburgh Steelers e ho visto la posa nel modo in cui sentivo che li stava prendendo in giro.

“Io non giudico [the contact] Tutto ciò che ho gestito. Non ha niente a che fare con questo. Questo fatto deve essere preso in considerazione”.

Gli orsi sono stati multati 12 volte per 115 yard in perdita.