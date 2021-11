Kramer afferma che l’aumento dei titoli infrastrutturali mostra il nuovo potere degli investitori al dettaglio

CNBC Jim Kramer disse Aumento dei titoli legati alle infrastrutture L’influenza degli investitori al dettaglio su Wall Street lunedì sta crescendo.

Il “Soldi pazzi” Aziende come Steelmaker hanno espresso sorpresa Nugor E fornitore di materiali da costruzione Martin Marietta È salito solidamente durante la sessione di lunedì, la prima volta dalla Camera dei rappresentanti Passato il disegno di legge per l’infrastruttura da $ 1 trilione venerdì sera.

“Storicamente, devi comprare prima che succeda qualcosa di buono e poi vendere nelle notizie. I soldi brillanti vengono sempre caricati e schiacciano le aste quando le storie vengono rotte, il che spesso porta a enormi perdite per chiunque acquisti le notizie”, ha detto Kramer. “Tuttavia, questo mercato non esiste. Il nuovo sistema è folle se sperimentato, ma crea fortuna per i nuovi arrivati”.

Kramer ha indicato Nugore in particolare per presentare il suo caso. Come lui cita Ha mantenuto una visione ottimistica su Nucor, Altri a Wall Street ritengono che le sue azioni siano pienamente valutate nei potenziali benefici dell’accordo infrastrutturale.

“Ai vecchi tempi, quando abbiamo scoperto che il Congresso aveva finalmente approvato la legge sulle infrastrutture, avresti potuto vedere le azioni di Nugore aprire uno o due punti prima che arrivassero i venditori caldi e illuminassero gli acquirenti. Detto.

Tuttavia, Kramer ha affermato che il mercato attuale non è dominato da grandi gestori di cassa aziendali.

“I singoli investitori hanno più potere”, ha detto Kramer, con le azioni Newcore in aumento del 3,6% lunedì. Il titolo è aumentato del 18,65% nell’ultimo mese.

“Guarda, è molto chiaro per i professionisti di Nogor. Ma non c’è dubbio che il disegno di legge passerà effettivamente prima che i normali investitori individuali premano il grilletto. Poi hanno iniziato a comprare il pugno, non credo che siano finiti”, ha detto Kramer.

“I professionisti sono male informati perché questi nuovi acquirenti non sono abituati alle sporche rotte commerciali di Wall Street”, ha aggiunto. “Sentono la buona notizia; comprano la buona notizia. È un mondo nuovo, più diretto, meno pessimista, e ignori questa convinzione a tuo rischio e pericolo.

