Stephen Colbert smaschera il noto “bugiardo” Dr. Oz prima della corsa al Senato della Pennsylvania

Stephen Colbert ha preso a calci le sue battute Dott. Il grande annuncio della campagna di Mohammad Oz Martedì un softball: “Correre al Senato è uno strano trucco per ridurre il grasso della pancia”.

Per fortuna da lì è diventata dura.

“Ora, questa è la prima volta che il dottor Oz si candida alla carica.” spettacolo in ritardo Sen. Il presentatore ha detto dell’annuncio del medico televisivo che si sarebbe candidato come candidato repubblicano per il seggio lasciato vacante da Pat Domi (R-PA). “Quindi è umile con le sue promesse.” Ad esempio, ha indicato una riga sul sito web della campagna di Oz, che prometteva di “aiutare a riaccendere la ‘scintilla divina’ in ogni americano”.

“Mi accontenterò di benzina a buon mercato”, replicò Colbert, “ma naturalmente, Doc, guarda la fiamma pilota nella mia ‘scintilla divina’, come ti hanno insegnato alla facoltà di medicina.”

Prima di entrare in politica, ha notato che l’ospite aveva “una carriera redditizia come bugiardo, dando dubbi consigli sulla salute in TV”. Le peggiori affermazioni irresponsabili, Dai prodotti contraffatti per la perdita di peso alla reiniezione di idrossiclorochina durante le infezioni governative in corso.

“Ma il dottor Oz potrebbe non solo avere false affermazioni mediche, potrebbe avere false affermazioni sulla Pennsylvania”, ha aggiunto Colbert. “Perché ha vissuto nel New Jersey per molti anni e corre lì. C’è una grande differenza tra la Pennsylvania e il New Jersey. Devo fare qualcosa con l’hockey. Non so cosa sia, ma ti uccideranno.

