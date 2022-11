L’affare di Odell Beckham Jr. è previsto dopo il Ringraziamento

Odell Beckham jr. Dovrebbe aspettare fino a dopo il Ringraziamento per scegliere una nuova casa, hanno detto fonti della lega a ESPN, anche se i colloqui con le squadre sono già in corso e stanno iniziando ad arrivare offerte per il wide receiver free agent.

I colloqui dovrebbero intensificarsi dopo il Ringraziamento, ma prima che accetti un accordo con qualsiasi squadra, Beckham prenderà in considerazione l’idea di fare alcune visite da free agent per dare un’occhiata più da vicino a qualsiasi potenziale nuova casa, secondo le fonti.

Nessuna squadra ha espresso più interesse per Beckham dei Dallas Cowboys. Dal proprietario della squadra e direttore generale Jerry Jones a giocatori come Mica ParsonsI Cowboys erano quasi universali nella loro campagna per far venire Beckham a Dallas.

Beckham dovrebbe cercare un accordo che lo pagherebbe in modo simile su base proporzionale agli accordi firmati nell’ultima bassa stagione da altri wide receiver come Chris Goodwin E il Mike Williams, ognuno dei quali guadagna in media 20 milioni di dollari all’anno. Se Beckham dovesse giocare l’ultimo quarto della stagione con una paga simile a Goodwin o Williams, potrebbe guadagnare circa $ 5 milioni per il resto di questa stagione.

Le squadre che si ritiene siano nel mix per Beckham includono i Cowboys, i New York Giants, i Kansas City Chiefs, i Buffalo Bills e i San Francisco 49ers.

Le squadre che potrebbero potenzialmente essere escluse dalla discussione a causa delle loro lotte in questa stagione includono i Los Angeles Rams e i Green Bay Packers.