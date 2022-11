Michigan contro Illinois, TCU contro Baylor e altro ancora

Prima di goderci l’emozione della settimana della competizione, il Pac-12 sarà sotto i riflettori durante la settimana 12.

L’USC è l’unica squadra della conferenza rimasta nella gara dei playoff del college football e il suo duro tratto finale inizia con un viaggio dall’altra parte della città all’UCLA sabato sera.

C’è anche un’altra partita eccellente a Eugene mentre l’Oregon ospita lo Utah con grandi implicazioni per il titolo Pac-12. E prima che il Pac-12 prenda il centro della scena sabato sera tardi, ci sono alcuni punti difficili per alcune delle squadre di alto livello. Ciò include il Michigan che ospita il numero 3 dello stato dell’Illinois e il viaggio n. 4 della TCU a Waco per affrontare Baylor, il campione in carica dei Big 12.

(Nota: tutti gli orari sono ET, le quote provengono da BetMGM)

Ora: mezzogiorno | Televisione: ABC | Carattere: UM -17.5 | Totale: 41,5

I Wolverines sono 10-0 con la loro tanto attesa resa dei conti con l’Ohio State che incombe la prossima settimana. Ma prima della trasferta a Columbus, il Michigan ospiterà una squadra dell’Illinois che vuole giocare a spoiler. L’Illinois era 7-1 e si è classificato al 16 ° posto poche settimane fa, ma da allora ha perso partite consecutive contro Michigan State e Purdue. La grande domanda sarà la salute del running back Illini Chase Brown, il leader della nazione. Può competere con la star del Michigan RB Blake Corum.

Ora: mezzogiorno | TV: Volpe | Carattere: TCU -2.5 | Totale: 58

TCU continua a trovare modi per vincere e deve continuare a farlo per assicurarsi un posto nei playoff a quattro squadre. Apparentemente, su base settimanale, TCU si trova in partite difficili contro avversari Big 12 e ne esce dall’altra parte con una vittoria. Gli Horned Frogs possono farlo di nuovo questo sabato a Waco? Baylor ha vinto il torneo Big 12 l’anno scorso, ma ora è fuori dal mondo per tornare al gioco del titolo della conferenza. Questo potrebbe riguardare più Baylor che cerca di distruggere la festa della TCU.

Orario: 19:30 | Televisione: SECN | Carattere: Ole Miss -2.5 | Totale: 64

L’allenatore di Ole Miss Lane Kiffin era molto vicino a ottenere una vittoria sul suo ex capo, Nick Saban dell’Alabama, ma i ribelli sono caduti 30-24 in modo straziante. Ora gli 8-2 Rebels sono stati eliminati dalla competizione SEC West e devono fare un viaggio per affrontare l’Arkansas. Una partita notturna a Fayetteville non è mai facile, e Ole Miss probabilmente proverà a fare affidamento su un gioco di corsa come ha fatto tutto l’anno. Nel frattempo, l’Arkansas è solo 5-5 nell’anno e dovrà uscire da un ribaltamento e aggiudicarsi l’idoneità al bowl.

Orario: 20:00 | TV: Volpe | Linea: USC -2.5 | Totale: 75,5

È un grande fine settimana nel Pac-12 poiché l’USC è l’ultimo contendente rimasto nei playoff. L’attacco della USC, guidato dal quarterback Caleb Williams, stava giocando ad alto livello. La sua difesa no. Le cose sono andate allo stesso modo per l’UCLA. I Bruins, che stanno ancora lottando per entrare nel gioco Pac-12, hanno un ottimo gioco di corsa guidato da QB Dorian Thompson-Robinson e RB Zach Charbonnet. Questi due hanno bisogno di grandi serate affinché l’UCLA ponga fine al turbamento, soprattutto per il modo in cui la difesa ha lottato nelle ultime settimane.

Orario: 22:30 | Televisione: ESPN | Carattere: Yota -1.5 | Totale: 61,5

Come il gioco USC-UCLA, questo incontro è enorme per la corsa al titolo Pac-12. Sia Utah che Oregon sono 6-1 in conference play, mezza partita dietro 7-1 USC e una partita davanti a UCLA e Washington, entrambe 5-2.

Gli infortuni di QB influiranno notevolmente su questo. Mentre Utah QB Cam Rising sembra essere tornato dopo aver saltato una partita qualche settimana fa, Bo Nix di Oregon State è più un punto interrogativo. Sembrava che si fosse fatto male al piede o alla caviglia alla fine della straziante sconfitta contro Washington la scorsa settimana. Lo staff tecnico è rimasto in silenzio sulla situazione dei Knicks, ma il fatto che l’Oregon sia passato da favorito di 3 punti a sfavorito di 1,5 punti mercoledì sera la dice lunga. Se i Knicks non possono andare, Ty Thompson otterrà un cenno del capo in questa partita cruciale.