Artemis I: l’enorme razzo lunare della NASA è tornato sulla rampa di lancio per il suo prossimo tentativo di lancio

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





CNN

–



L’enorme razzo al centro dei piani della NASA per riportare gli esseri umani sulla Luna è arrivato sulla piattaforma di lancio venerdì mattina mentre l’agenzia spaziale si prepara per un altro tentativo di lanciare la missione Artemis I sulla Terra.

La missione di prova senza pilota dovrebbe decollare il 14 novembre, con una finestra di lancio di 69 minuti che si aprirà alle 00:07 ET. Nessuna trasmissione in diretta mai Sito web della Nasa.

Il razzo Space Launch System, o SLS, ha iniziato l’operazione di un’ora su una passeggiata di 4 miglia (6,4 km) dal suo santuario interno al Pad 39B presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. giovedì sera tardi. Ha raggiunto la sua destinazione circa 9 ore dopo.

Il missile è stato nascosto per settimane dopo problemi di perdite di carburante Ciò ha vanificato i miei primi due tentativi di lancio e poi a L’uragano ha attraversato la Floridacostringendo il missile ad evacuare la rampa di lancio e mettersi in salvo.

Il team di Artemis sta ancora una volta monitorando una tempesta che potrebbe dirigersi verso la Florida, ma i funzionari si sono sentiti fiduciosi di andare avanti con l’avvio, secondo Jim Frey, amministratore associato per il dipartimento delle missioni di sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA.

La tempesta sconosciuta potrebbe svilupparsi vicino a Porto Rico durante il fine settimana e si sposterà lentamente a nord-ovest all’inizio della prossima settimana, ha affermato il meteorologo Mark Burger, meteorologo dell’aeronautica americana a Cape Canaveral.

“Il National Hurricane Center ha una probabilità del 30% di diventare una tempesta designata”, ha detto Burger. “Tuttavia, tuttavia, i modelli sono molto coerenti nello sviluppo di una sorta di bassa pressione”.

Ha detto che i funzionari meteorologici non si aspettano che diventi un sistema robusto, ma che monitoreranno i potenziali effetti a metà della prossima settimana.

Il ritorno del missile SLS da 322 piedi (98 m) al vicino Vehicle Assembly Building, o VAB, ha dato agli ingegneri la possibilità di dare uno sguardo più approfondito ai problemi. Che ha afflitto il missile e Faccio manutenzione.

nel mese di settembre, La NASA ha corso contro il tempo per portare Artemis I fuori dalla Terra perché c’era il rischio di scaricare le batterie primarie della missione se trascorreva troppo tempo sulla rampa di lancio senza decollare. Gli ingegneri sono stati in grado di farlo Ricaricare o sostituire le batterie Tutto intorno al razzo e alla navicella spaziale Orion sopra di loro mentre si trovano nel VAB.

L’obiettivo generale del programma Artemis della NASA è riportare gli esseri umani sulla luna per la prima volta in mezzo secolo. La missione Artemis I – che dovrebbe essere la prima di molte – getterà le basi, testando il razzo, la navicella spaziale e tutti i loro sottosistemi per garantire che siano abbastanza sicuri da consentire agli astronauti di viaggiare sulla luna e ritorno.

Ma lanciando questa prima missione ci stava provando. Il missile SLS, che è costato circa 4 miliardi di dollari, ha riscontrato problemi Perché è stato caricato con idrogeno liquido super raffreddato, che ha portato a una serie di perdite. Sensore difettoso ha anche dato Letture imprecise quando il razzo ha tentato di “condizionare” i suoi motori, un processo che raffredda i motori in modo che non vengano colpiti dalle temperature estremamente basse del carburante.

Ho lavorato per la NASA Per esplorare entrambi i problemi. Il team di Artemis ha deciso di nascondere il sensore difettoso e di scartare i dati che emette. Dopo il secondo tentativo di lancio dell’agenzia spaziale a settembre, Eseguito un altro test a terra Quando il missile era ancora sulla rampa di lancio.

Lo scopo della dimostrazione di raffreddamento era di testare le guarnizioni e utilizzare procedure di caricamento “delicate e delicate” aggiornate per il propellente ultra-raffreddato, che il razzo testerà il giorno del lancio. Sebbene il test non sia andato come previsto, la NASA ha affermato di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi.

I funzionari della NASA hanno sottolineato ancora una volta che questi ritardi e problemi tecnici Non indica necessariamente un grosso problema con un missile.

Prima dell’SLS, lo Space Shuttle della NASA Il programma, che ha volato per 30 anni, ha subito ripetuti lanci che sono stati spazzati via. I razzi Falcon di SpaceX hanno anche una storia di pulizia per problemi meccanici o tecnici.

“Voglio pensare al fatto che questo è un compito difficile”, ha detto Frey. “Abbiamo visto sfide solo per far funzionare insieme tutti i nostri sistemi ed è per questo che stiamo facendo un test di volo. Si tratta di tenere traccia di cose che non possono essere progettate. E stiamo imparando assumendo più rischi in questa missione prima di mettere l’equipaggio là fuori.”

La missione Artemis I dovrebbe aprire la strada ad altre missioni alla luna. Dopo il decollo, la capsula Orion, progettata per trasportare gli astronauti e appollaiata sopra il razzo durante il decollo, si separerà quando raggiungerà lo spazio. Volerai a vuoto per questa missione, tranne due manichini. La capsula di Orione impiegherà alcuni giorni a manovrare per raggiungere la luna prima che entri in orbita e inizi il suo ritorno a casa giorni dopo.

Complessivamente, la missione dovrebbe durare 25 giorni, con il lancio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego il 9 dicembre.

Lo scopo del volo è raccogliere dati e testare hardware, navigazione e altri sistemi per garantire che sia il razzo SLS che la capsula Orion siano pronti per ospitare gli astronauti. Il programma Artemis mira a far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla luna in questo decennio.

La missione Artemis II, prevista per il 2024, dovrebbe seguire una traiettoria di volo simile intorno alla Luna ma avrà un equipaggio a bordo. E nel 2025, gli astronauti di Artemis III dovrebbero atterrare sulla luna per la prima volta dal programma Apollo della NASA.