Un nuovo studio scuote le teorie ambientali

Quando aggiungi i dinosauri al mix, a volte scopri che la norma semplicemente non è così.

Un nuovo studio condotto da scienziati dell'Università dell'Alaska Fairbanks e dell'Università di Reading mette in discussione la regola di Bergmann, un principio scientifico del XIX secolo che afferma che gli animali che vivono ad alte latitudini e climi freddi tendono ad essere più grandi dei loro parenti che vivono in climi più caldi. .

La documentazione fossile dimostra il contrario.

“Il nostro studio mostra che l'evoluzione delle diverse dimensioni corporee nei dinosauri e nei mammiferi non può essere ridotta a una semplice funzione di latitudine o temperatura”, ha affermato Lauren Wilson, una studentessa laureata dell'UAF e autrice principale di un articolo pubblicato sulla rivista. Comunicazioni sulla natura. “Abbiamo scoperto che la regola di Bergmann si applica solo a un sottoinsieme di animali endotermici (quelli che mantengono la temperatura corporea stabile), e solo quando viene presa in considerazione la temperatura, ignorando tutte le altre variabili climatiche. Ciò suggerisce che la 'regola' di Bergman è davvero l'eccezione piuttosto che la regola.

Un esame della regola di Bergmann nei dinosauri e nelle specie moderne

Lo studio è iniziato con una semplice domanda che Wilson ha discusso con il suo consulente universitario: la regola di Bergmann si applica ai dinosauri?

Dopo aver valutato centinaia di dati provenienti dalla documentazione fossile, la risposta sembrava un solido “no”.

Il set di dati includeva i dinosauri più settentrionali conosciuti dagli scienziati, quelli trovati nella formazione Prince Creek dell'Alaska. Hanno sperimentato temperature gelide e nevicate. Nonostante ciò, i ricercatori non hanno riscontrato alcun aumento significativo delle dimensioni corporee di nessuno dei dinosauri artici.

Successivamente, i ricercatori hanno provato a fare la stessa valutazione con i mammiferi e gli uccelli moderni, che discendono da mammiferi e dinosauri preistorici. I risultati erano in gran parte gli stessi: la latitudine non era un fattore predittivo delle dimensioni corporee negli uccelli e nei mammiferi moderni Classificare. Esisteva una piccola relazione tra le dimensioni corporee degli uccelli moderni e la temperatura, ma questo non era il caso degli uccelli preistorici.

I ricercatori affermano che lo studio è un buon esempio di come gli scienziati possono utilizzare i reperti fossili per testare le attuali regole e ipotesi scientifiche.

“I reperti fossili forniscono una finestra su ecosistemi e condizioni climatiche completamente diversi, permettendoci di valutare l'applicabilità di queste regole ecologiche in un modo completamente nuovo”, ha affermato Jacob Gardner, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Reading e l'altro autore principale dello studio. il libro. la carta.

Le regole scientifiche dovrebbero applicarsi agli organismi fossili nello stesso modo in cui si applicano agli organismi moderni, ha affermato Pat Druckenmiller, direttore del Museo del Nord dell'Università dell'Alaska e uno dei coautori dello studio.

“Non è possibile comprendere gli ecosistemi moderni se si ignorano le loro radici evolutive”, ha affermato. “Bisogna guardare indietro per capire come le cose sono diventate come sono oggi.”

Riferimento: “Gradienti latitudinali globali e l'evoluzione delle dimensioni corporee nei dinosauri e nei mammiferi” di Lauren N. Wilson e Jacob D. Gardner e John B. Wilson, Alex Farnsworth, Zachary R. Perry e Patrick S. e Chris L. Organo, 5 aprile 2024, Comunicazioni sulla natura.

doi: 10.1038/s41467-024-46843-2