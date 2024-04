Faith Ringgold muore: l'autrice di 'Tar Beach' e artista di Black Quilt muore a 93 anni

Anthony Barboza/Getty Images Faith Ringgold, nel suo studio di New York nel 1999.

(CNN) – Faith Ringgold, l'artista pionieristica e autrice nota per la sua narrativa che fonde arte e attivismo, è morta all'età di 93 anni. Il New York Times è stato il primo a riportare la notizia della morte di Ringgold sabato nella sua casa nel New Jersey.

“La fede lascia dietro di sé un’influente eredità di attivismo e di difesa della diversità e dell’inclusione che ha lasciato un segno duraturo nel mondo dell’arte, ispirando innumerevoli altri a usare la propria voce come strumento per il cambiamento sociale”, ha affermato Dorian Bergen, Presidente di ACA Galleries. che rappresenta Ringgold da quasi tre decenni, in una dichiarazione fornita alla CNN. “Ci mancherà moltissimo e restiamo impegnati a portare avanti questa eredità condividendo il suo lavoro, la sua filosofia e la sua vita con il mondo”.

Nata nel 1930 ad Harlem durante il Rinascimento di Harlem, Ringgold trasse ispirazione dalle turbolente realtà sociali che visse. Da studentessa, la sua introduzione formale alle arti fu del tutto limitata dai regolamenti del New York City College dell'epoca, che limitavano le donne a specializzazioni specifiche, e l'arte non era una di queste. Tuttavia, la tenacia di Ringgold l'ha portata a ciò Fare un accordo Con la direttrice di una scuola: i suoi studi artistici erano subordinati principalmente all'iscrizione a una scuola di educazione dove le donne erano ammesse.

Dopo Ha conseguito una laurea in Belle Arti e Istruzione Nel 1955, Ringgold iniziò a insegnare arte nelle scuole pubbliche mentre sviluppava la propria arte. Successivamente conseguì un master in arte al City College nel 1959. I suoi primi lavori furono influenzati dai disordini civili e dal razzismo e avevano un tono profondamente politico e sociale.

Tra il 1963 e il 1967, Ringgold descrisse le difficili relazioni razziali americane in una serie di dipinti intitolati “American People Series”. Il dipinto finale della serie, “The American People Series No. 20: Die”, è una vivida critica alle violente rivolte dell'era dei diritti civili. Il dipinto, probabilmente il più famoso della serie, raffigura brutalmente un gruppo di uomini, donne e bambini che si attaccano brutalmente a vicenda. Ora fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Moderna.

“Sono rimasta affascinata dalla capacità dell'arte di documentare il tempo, il luogo e l'identità culturale dell'artista”, ha detto. Museo di Arte Moderna. “Come posso, come artista afroamericano, documentare ciò che accade intorno a me?”

Jacqueline Martin/AP Faith Ringgold viene fotografata durante un'anteprima di una mostra del 2013 al National Museum of Women in the Arts di Washington, DC, con il suo dipinto del 1967 “American People Series #20: Die” parzialmente visibile sullo sfondo. “Non volevo che le persone potessero guardare dentro e distogliere lo sguardo”, ha detto Ringgold all'anteprima. “Voglio che guardino e vedano. Voglio tenere i loro occhi e abbracciarli, perché questa è l'America.”

I primi lavori di Ringgold non ebbero molto successo all'epoca, spingendo la madre di due figli a portare il suo attivismo in strada per cause come la rappresentazione delle donne, soprattutto delle donne nere, nelle gallerie e nelle collezioni d'arte tradizionali. Nel 1970, Ringgold fu arrestato e accusato di profanazione della bandiera americana per aver partecipato all'organizzazione della “Popular Flag Parade”.“,” Una mostra di protesta contro la guerra del Vietnam e il diritto del Primo Emendamento degli artisti di utilizzare la scienza come materiale.

“Non mi hanno trattenuto a lungo perché i media stavano a guardare”. Ha raccontato la sua condanna al New York Times.

Nello stesso periodo, Ringgold iniziò a incorporare nuovi materiali nella sua arte. Ha provato a scolpire in legno e argilla, ma la polvere le ha fatto venire l'asma e l'ha costretta a rivolgersi a materiali più tolleranti, in particolare la tela. Avendo esplorato media artistici internazionali come Tessuti africani e arredi tibetani Conosciuto come thangka, quest'ultimo ha ispirato il mezzo che ne è diventato sinonimo: le trapunte.

Nel 1980, Ringgold ha collaborato con sua madre, Madame Willy Bussy, stilista e sarta, per creare la sua prima trapunta intitolata “Echi di HarlemRinggold ha intrecciato le vite degli afroamericani e delle donne nere nelle sue trapunte, facendole brillare Ha sottolineato Come i dipinti realizzati “nel mezzo del quilting”. È il 1986″“Oltre 100 libbre di storia di prestazioni di perdita di peso” Ha deriso le aspettative sociali contraddittorie delle donne. Tra il 1990 e il 1997 realizza una serie di 12 quilt intitolate “Gruppo francese“Esplorare i temi del femminismo nero attraverso la storia di una giovane donna nera negli anni '20 che lasciò Harlem per Parigi per diventare un'artista.

Negli ultimi anni, diverse istituzioni artistiche hanno organizzato mostre retrospettive che celebrano la visione e il lavoro pionieristici di Ringgold. “Sono molto consapevole dell'attenzione che sto ricevendo ora nel mondo dell'arte e ne sono grato”, ha detto Ringgold al New York Times nel 2019. “Ma mi rendo anche conto che ci è voluto molto tempo”.

Nel 2019, una rassegna delle opere d'arte di Ringgold è stata mostrata alla Serpentine di Londra e nel 2022 il New Museum di New York ha organizzato una retrospettiva intitolata “Faith Ringgold: The American People”. La mostra ha poi fatto tappa al de Young Museum di San Francisco e al Museum of Contemporary Art di Chicago, concludendosi lo scorso febbraio.

Leila Makur/AFP/Getty Images L'opera di Ringgold del 1997, “Flag Bleeds No. 2”, è in mostra durante un'anteprima ad Art Basel il 4 dicembre 2019, a Miami Beach, in Florida.

Oltre alle sue opere artistiche, Ringgold lo era Famoso autore per bambini. Molti dei suoi libri per bambini, come il pluripremiato “Tar Beach” e “Dinner at Aunt Connie's”, erano basati sulle sue trapunte narrative e illustravano vividamente la complessità della vita e della storia afroamericana destinate ad edificare i bambini.

Tar Beach, che racconta la storia di una giovane ragazza nera ad Harlem durante la Grande Depressione, è stata criticata per la sua cruda rappresentazione della vita e della cultura afroamericana. Ho affrontato tentativi Per rimuoverlo dalle biblioteche delle scuole primarie.

“Spero che la mia arte ispiri le persone e che trovino il coraggio, come ho fatto io, di fare qualunque cosa si sentano chiamati a fare”, ha detto Ringgold. rivista di carta da parati Nel 2022, “Ci vuole coraggio per essere liberi ed esprimere la propria visione. “Ognuno è importante e ha una storia unica da raccontare.”