Ecco i benefici massimi della previdenza sociale che puoi ricevere se vai in pensione all'età di 70 anni quest'anno

Si tratta di una cifra molto elevata, ma fai attenzione perché il tuo sussidio mensile potrebbe essere inferiore.

Negli Stati Uniti non esiste un’età pensionabile ufficiale, né esiste un’età unica per richiedere la previdenza sociale. Per questo motivo potresti decidere di spingerti a lavorare fino ai 70 anni e a quel punto iscriverti alla Previdenza Sociale.

Ciò potrebbe comportare un interesse mensile molto generoso. Questo è vero indipendentemente dal fatto che tu sia in fila per ottenere i massimi benefici mensili della previdenza sociale o meno.

Potresti goderti un bel giorno di paga

Hai diritto ai benefici mensili completi della Social Security, in base al tuo storico di reddito personale e quando Età pensionabile completa (FRA) in alto. Questa età è 66, 67 o una via di mezzo, a seconda dell'anno di nascita.

Ma per ogni anno che ritardi Previdenza sociale Se depositi al di fuori della FRA, il tuo interesse mensile aumenterà dell'8%. Nel caso in cui non sia ovvio, questa spinta sarà sempre lì per il tuo divertimento.

Nel frattempo, se presenti domanda per la previdenza sociale quest'anno all'età di 70 anni, il beneficio mensile massimo che puoi riscuotere è $ 4.873. Tuttavia, per ricevere $ 4.873 al mese dalla Social Security, devi essere qualcuno che ha lavorato per 35 anni E In quel periodo ricevette uno stipendio molto alto. “Molto alto” significa un salario che ha raggiunto o superato il salario massimo della previdenza sociale per 35 anni.

La previdenza sociale è finanziata in gran parte attraverso le imposte sui salari. Ma i lavoratori non pagano le tasse su tutto il loro reddito. Ogni anno viene invece fissato un tetto salariale, che corrisponde all’importo dei guadagni su cui i lavoratori pagheranno quelle tasse.

Quest’anno, il limite raggiunge i 168.600 dollari. L’anno scorso era di $ 160.200. Poiché il salario massimo è aumentato con l'inflazione nel corso degli anni, potrebbero esserci alcuni anni in cui hai guadagnato molto meno di $ 160.200 o $ 168.600 ed essere ancora in linea per ottenere i massimi benefici mensili della previdenza sociale quest'anno.

Tuttavia, il punto è che per beneficiare di questo vantaggio, i tuoi guadagni devono essere molto alti durante tutta la tua carriera. In caso contrario, potresti non vedere uno stipendio mensile di $ 4.873, nonostante ritardi la presentazione della domanda di previdenza sociale fino all'età di 70 anni.

Tuttavia, potresti comunque ottenere un grande vantaggio mensile. Anche un giorno di paga mensile di $ 3.873 o $ 3.000, del resto, può fare molto bene ai tuoi fondi pensione.

Ritardare la registrazione può ripagare

Se ti rivolgi alla FRA e stai pensando di richiedere la previdenza sociale, potrebbe pagarti Lavora ancora un po' Ritarda la tua domanda fino al tuo 70esimo compleanno. Questa potrebbe essere una mossa particolarmente saggia se non ti senti molto sicuro di quanti soldi hai risparmiato per la pensione e sai che avrai bisogno della previdenza sociale per coprire la maggior parte delle tue spese di soggiorno da senior.

Oltre a ritardare la presentazione della domanda di previdenza sociale fino all'età di 70 anni, puoi aumentare i tuoi sussidi mensili cercando di aumentare la tua retribuzione alla fine della tua carriera, lottando per una promozione e un aumento sul lavoro o aumentando il tuo reddito complessivo attraverso un trambusto laterale.

In ogni caso, c'è molto da guadagnare richiedendo la previdenza sociale all'età di 70 anni. Questo vale anche se non sei in linea per il pagamento mensile massimo del programma.

