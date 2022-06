La motocicletta “Cry-Baby” di Johnny Depp all’asta

C’è un pezzo raro di Johnny Depp La storia del film è arrivata all’arena delle aste… e il tempismo non avrebbe potuto essere migliore per la moto che ha usato in “Cry-Baby” per tirare fuori 6 cifre.

La moto è malata… È una Harley-Davidson del 1955… È la stessa usata sullo schermo nel famoso Johnny classico del 1990.

L’Harley viene messa in vendita tramite Kruse GWS Auctions e l’offerta di apertura è fissata a $ 250.000… con i potenziali acquirenti che devono fare un’offerta con incrementi di $ 25.000 se vogliono vincere il Johnny Film Tour.

Se sembra un po’ ripido, considera l’enorme ondata di popolarità che Johnny ha cavalcato da allora. Vincere il caso per diffamazione In occasione Ambra sentita. La verità è che tutto ciò che riguarda Deep è una merce al giorno d’oggi.

La casa d’aste afferma che l’Harley era la “bicicletta fotografica” utilizzata durante le riprese per le riprese principali… sia sul posto nel Maryland che a Hollywood.

Le mani della bici sono cambiate nel corso degli anni ed è attualmente esposta in un museo a Branson, Missouri, dopo anni di esposizioni in varie mostre in tutto il paese.

Incluso anche nell’asta Janis JoplinIl mandolino a cui una volta era stata regalata Jimi Hendrix.

La macchina è dipinta a mano con fiori e frasi…tra cui "Love Your Neighbor" e il nome Jimmy. La casa d'aste afferma che il mandolino è in collezione privata da 20 anni ed è sul mercato per la prima volta. Estimano che sarà di $ 250.000.