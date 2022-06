Nome delizioso ma non Big Mac dove i ristoranti McDonald’s rinominati aprono in Russia

12 giugno (Reuters) – Può sembrare e odorare come McDonald’s, ma ora è Vkusno & Tochka. Gli archi dorati sono scomparsi e il filetto di pesce è diventato solo un hamburger di pesce. Big Mac ha lasciato la Russia.

Domenica, con l’avvento di McDonald’s, è iniziata una nuova era per il fast food e il panorama economico in Russia (MCD.N) I ristoranti hanno aperto le loro porte a Mosca con una nuova proprietà russa e un nuovo nome che si traduce in “buonissimo e basta”.

Il rebranding dei punti vendita, tre decenni dopo che il gigante americano degli hamburger ha aperto per la prima volta a Mosca in un simbolico disgelo tra Oriente e Occidente, è ancora una volta un chiaro segno di un nuovo ordine mondiale.

Le fortune rinnovate della catena, che McDonald’s ha venduto quando ha lasciato il paese a causa del conflitto in Ucraina, potrebbero fornire una prova di quanto bene l’economia russa possa diventare più autosufficiente e resistere alle sanzioni occidentali.

Domenica, decine di persone hanno fatto la fila davanti al ristorante principale McDonald’s nel centro di Mosca. L’outlet portava un nuovo logo – un hamburger firmato con due patatine fritte – oltre a uno slogan che diceva: “Il nome cambia, l’amore rimane”.

La coda era molto più piccola delle migliaia di persone che si affollavano quando l’originale McDonald’s aprì lì nel 1990 durante l’era sovietica.

Il menu di Vkusno & Tochka era più piccolo e non offriva un Big Mac e alcuni altri hamburger. Il prezzo di un doppio cheeseburger era di 129 rubli ($ 2,31), rispetto ai circa 160 rubli di McDonald’s, e un hamburger di pesce era di 169 rubli, rispetto a circa 190 rubli in precedenza.

Alexander Merkulov, direttore della qualità della nuova società, ha affermato che la composizione degli hamburger non è cambiata e l’attrezzatura di McDonald’s non è cambiata.

Sergey, un cliente di 15 anni, ha visto poca differenza.

“È rimasto lo stesso”, ha detto, infilato in un hamburger di pollo e patatine fritte. “La cola è diversa, ma in realtà non c’è alcun cambiamento nell’hamburger.”

I dipendenti prendono parte ai preparativi prima dell’apertura di un nuovo ristorante, dopo che McDonald’s ha deciso di vendere i suoi ristoranti in Russia a un licenziatario locale che sarà rinominato con un nuovo nome, a Mosca, in Russia, il 12 giugno 2022. REUTERS/Evgenia Novizinina Leggi di più

grande differenza?

Il ristorante principale di Mosca è tra i 15 punti vendita rinominati che apriranno inizialmente nella capitale e nei dintorni di domenica. Oleg Baruev, CEO di Vkusno & Tochka, ha affermato che la società prevede di riaprire 200 ristoranti in Russia entro la fine di giugno e tutti gli 850 entro la fine dell’estate.

Baroev, che è stato nominato amministratore delegato di McDonald’s in Russia settimane prima che Mosca inviasse decine di migliaia di soldati in Ucraina il 24 febbraio, ha affermato che la catena manterrà i suoi vecchi interni di McDonald’s, ma cancellerà qualsiasi riferimento al suo nome precedente.

“Il nostro obiettivo è che i nostri ospiti non notino differenze di qualità o atmosfera”, ha detto Barov in una conferenza stampa al ristorante. Ha detto che la catena manterrà “prezzi ragionevoli” ma non ha escluso lievi aumenti nel breve termine.

McDonald’s ha chiuso i suoi ristoranti in Russia il 14 marzo e ha dichiarato a metà maggio di aver deciso di lasciare il mercato.

“Sono tre mesi che non lavoriamo”, ha detto Rosanna, direttrice della filiale di Mosca, che aprirà a luglio. “Sono tutti molto contenti.”

Quest’anno verranno investiti fino a 7 miliardi di rubli (125,56 milioni di dollari) nell’azienda, che impiega 51.000 persone, ha affermato Alexandre Gufour, il nuovo proprietario della catena.

Ha aggiunto: “L’azienda mi ha chiesto, prima di tutto, di mantenere il numero di dipendenti, di fornire lavoro alle persone. È quello che farò”.

Gofour ha affermato che la società era alla ricerca di nuovi fornitori di bevande analcoliche come la Coca Cola (KO.N)che ha detto che avrebbe sospeso la sua attività in Russia.

Pochi istanti dopo la fine della conferenza stampa, un uomo era in piedi davanti alle telecamere con in mano un cartello con la scritta “Back the Big Mac”. È stato rapidamente scortato dal personale del ristorante.

Segnalazione di Reuters. A cura di Praveen Shar

