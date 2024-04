Il principale indicatore dell'inflazione della Fed è aumentato del 2,8%

Includendo cibo ed energia, la misura dei prezzi PCE per tutti gli articoli è aumentata del 2,7%, rispetto alle stime del 2,6%.

Su base mensile, entrambi i parametri sono aumentati dello 0,3%, come previsto e pari all'aumento di febbraio.

I mercati hanno mostrato scarsa reazione ai dati, con Wall Street pronta ad aprire in rialzo. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi, con il titolo di riferimento a 10 anni al 4,67%, in calo di circa 0,4 punti percentuali durante la sessione. I trader di futures stanno diventando un po' più ottimisti riguardo a due potenziali tagli dei tassi di interesse quest'anno, aumentando la probabilità al 44%, secondo l'indicatore FedWatch del CME Group.

“I rapporti sull'inflazione di questa mattina non erano così caldi come si temeva, ma gli investitori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sull'idea che l'inflazione è stata completamente affrontata e che la Fed taglierà i tassi di interesse nel breve termine”, ha detto il presidente della Federal Reserve George Mathieu. . Responsabile degli investimenti presso Key Wealth. “Le prospettive per un taglio dei tassi rimangono, ma sono incerte, e la Fed avrà probabilmente bisogno della debolezza del mercato del lavoro prima di avere la fiducia necessaria per tagliare i tassi”.

I consumatori hanno dimostrato che continuano a spendere nonostante l’aumento dei prezzi. La spesa personale è aumentata dello 0,8% mese su mese, leggermente superiore anche alla stima dello 0,7% nonostante la stessa previsione di febbraio. Il reddito personale è aumentato dello 0,5%, in linea con le aspettative e superiore all'aumento dello 0,3% del mese precedente.

Il tasso di risparmio personale è sceso al 3,2%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto a febbraio e di ben 2 punti percentuali rispetto a un anno fa, poiché le famiglie hanno fatto ricorso ai propri risparmi per continuare a spendere.

Il rapporto segue le cattive notizie sull’inflazione di giovedì e probabilmente impedirà alla Fed di mantenere la sua probabile linea di tassi di interesse almeno per tutta l’estate, a meno che non ci siano cambiamenti fondamentali nei dati. Il Dipartimento del Commercio ha riferito giovedì che le spese per i consumi personali nel primo trimestre sono aumentate ad un tasso annuo del 3,4% mentre il prodotto interno lordo è aumentato solo dell'1,6%, ben al di sotto delle aspettative di Wall Street.

Mentre l’inflazione continua a diffondersi due anni dopo aver iniziato la sua crescita iniziale al livello più alto in oltre 40 anni, i policy maker delle banche centrali stanno osservando i dati con maggiore attenzione mentre valutano le prossime mosse di politica monetaria.

La Fed punta a un tasso di inflazione del 2%, il livello che le spese principali per i consumi personali hanno superato negli ultimi tre anni.

La Fed osserva in particolare l’indice PCE perché si adatta ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e attribuisce meno peso ai costi immobiliari rispetto al più ampiamente scambiato indice dei prezzi al consumo del Dipartimento del Lavoro.

Mentre monitorano sia le misure principali che quelle principali, i funzionari della Fed ritengono che i precedenti dati su cibo ed energia forniscano una visione migliore delle tendenze a lungo termine poiché queste due categorie tendono ad essere più volatili.

I prezzi dei servizi sono aumentati dello 0,4% su base mensile mentre i beni sono aumentati dello 0,1%, riflettendo un calo dei prezzi al consumo poiché l’inflazione dei beni ha dominato fin dai primi giorni della pandemia di Covid. I prezzi dei prodotti alimentari hanno mostrato un calo dello 0,1% su base mensile, mentre i prezzi dell'energia sono aumentati dell'1,2%.

Su base annua, i prezzi dei servizi sono aumentati del 4%, mentre i beni si sono mossi solo dello 0,1%. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5% mentre i prezzi dell'energia sono aumentati del 2,6%.

Questa è una notizia dell'ultima ora. Ti invitiamo a controllare nuovamente qui per gli aggiornamenti.