Dolly Parton riceve un premio di 100 milioni di dollari per il coraggio e la civiltà da Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Dolly Parton è l’ultima a ricevere il Bezos Award for Courage and Civility.

Jeff [Bezos] E sono così orgoglioso di condividere che abbiamo una nuova vincitrice del Bezos Courage and Civility Award: una donna che dà con il suo cuore e guida con amore e compassione in ogni aspetto del suo lavoro “. Instagram Insieme a un video del loro discorso del venerdì prima che la borsa di studio fosse assegnata alla leggenda della musica country. “Non vediamo l’ora di vedere tutto il bene che farai con questo premio di 100 milioni di dollari, DollyParton.”

Parton è anche nota per il suo lavoro di beneficenza. Durante la pandemia di Covid-19, Parton ha donato 1 milione di dollari per gli sforzi di ricerca sui vaccini presso il Vanderbilt University Medical Center. È stato utilizzato, in parte, per finanziare il vaccino Covid-19 di Moderna.

ha detto dentro colloquio in quel momento Con The One Show sulla BBC, si è sentita “onorata e orgogliosa”.

“Mi sono sentita così onorata di aver fatto parte di questa piccola somma iniziale che spero diventi qualcosa di meraviglioso e aiuti a guarire questo mondo”, ha detto. “Sono una ragazza molto orgogliosa oggi di sapere che non ho assolutamente nulla a che fare con qualcosa che ci aiuterà durante questa pazza pandemia”.

Nel 1988, Parton ha fondato la Dollywood Foundation e infine The Imagination Library, un programma che aiuta i bambini di tutto il mondo ad accedere ai libri.

Tra i suoi sforzi di beneficenza nel suo stato natale del Tennessee, Parton ha anche istituito la borsa di studio Dolly Parton, che fornisce $ 15.000 ai beneficiari per l’istruzione universitaria.

L’anno scorso, Bezos ha donato 100 milioni di dollari ciascuno Il collaboratore della CNN Van Jones e lo chef Jose Andres.

La sovvenzione non ha un vincolo, ha detto Bezos, il fondatore ed ex presidente di Amazon.com, in una conferenza stampa in quel momento.

“Possono donare tutto in beneficenza”, ha detto Bezos l’anno scorso. Oppure possono condividere la ricchezza. Dipende da loro”.