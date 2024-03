Il Norfolk County Council batte Apple con una line-up di iPhone da 385 milioni di sterline

Apple ha accettato di pagare 490 milioni di dollari (385 milioni di sterline) per risolvere una causa intentata dal Consiglio della contea di Norfolk.

L'azione legale collettiva sosteneva che il CEO del colosso tecnologico, Tim Cook, avrebbe frodato gli azionisti nascondendo il calo della domanda di iPhone in Cina.

Il Fondo Pensione Norfolk ha dichiarato in un comunicato di essere “molto orgoglioso di questa ripresa per gli investitori”.

“Quando e dove giustificato, adotteremo azioni decisive per recuperare le perdite quando gli investimenti dei nostri partecipanti saranno danneggiati da una frode.”

La BBC ha contattato Apple per un commento.

L'azione legale collettiva – nel senso che è per conto di un gruppo di ricorrenti – è incentrata sui commenti fatti dal CEO di Apple, Tim Cook.

Il 1° novembre 2018 ha detto agli investitori che in alcuni paesi c’era “pressione sulle vendite”, ma che “non avrebbe inserito la Cina in quella categoria”.

Il sentimento edilizio diminuisce per il quarto mese consecutivo

READ Il sentimento edilizio diminuisce per il quarto mese consecutivo

Durante quel periodo di due mesi, sono emerse notizie secondo cui Apple aveva chiesto ai suoi principali assemblatori di smartphone di “sospendere i piani per costruire linee di produzione aggiuntive” per l'iPhone XR recentemente rilasciato.

I ricorrenti in questo caso erano tutti gli investitori che hanno acquistato azioni tra novembre 2018 e gennaio 2019.

Il caso era stato inizialmente intentato contro Apple e il signor Cook dalla città americana di Roseville. Il Norfolk Council, che amministra il Norfolk Pension Fund da 4,9 miliardi di sterline, ha assunto la causa come attore principale nel 2020.

Apple ha combattuto la causa e il processo era previsto per la fine dell'anno. Questo accordo preliminare – depositato venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Oakland, in California – dovrebbe significare che ciò non accadrà più, ma richiede comunque l'approvazione di un giudice.