Stime sugli utili IBM. Il CEO afferma che la domanda per la tecnologia rimane forte.

dimensione del font





IBM



La stagione degli utili tecnologici è iniziata con risultati trimestrali migliori del previsto, nonostante i venti contrari da un dollaro più forte.

Nel secondo trimestre, IBM (ticker di borsa: IBM) ha registrato un fatturato di 15,5 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto a un anno fa, o del 16% al netto della valuta. Ciò ha superato le aspettative di consenso di Wall Street di $ 15,2 miliardi. Gli utili su base rettificata sono stati di $ 2,31 per azione, tre centesimi in più rispetto alle aspettative degli analisti. Secondo i principi contabili generalmente accettati, la società ha guadagnato $ 1,61 per azione.

IBM continua a vedere risultati positivi Dalla recente ristrutturazioneL’azienda si è concentrata su software e servizi relativi all’intelligenza artificiale e al cloud computing ibrido. La società è inoltre all’inizio di un nuovo ciclo di prodotti per la sua attività mainframe, che dovrebbe aiutare a sostenere la crescita almeno per i prossimi trimestri.

Il CEO di IBM Arvind Krishna ha dichiarato lunedì in un’intervista che la crescita dell’azienda è stata bilanciata in tutte le aree geografiche nel trimestre, con una crescita valutaria costante al livello più alto in più di un decennio, nonostante l’attuale contesto economico.

“Siamo sempre paranoici”, dice. “Ma la domanda è molto forte e su base globale la tecnologia è l’equilibrio tra tassi di interesse e inflazione più elevati”. Ha affermato che la domanda in Europa rimane forte, anche nell’Europa orientale, più vicina al fronte della guerra russa contro l’Ucraina.

Sottolinea che molti investitori erano preoccupati che l’attività di consulenza dell’azienda, in particolare, potesse rallentare in una recessione economica e che la consulenza è la prima cosa da tagliare. Ma non ne vede alcun segno. “Non sono sicuro che questa volta sarà vero”, disse Krishna. “La tecnologia è più importante per i nostri clienti. Hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra esperienza”.

Guardando al futuro, Krishna non prevede una recessione nel profondo della flessione del 2008/09, prevedendo un calo di due quarti dall’1% al 2% nelle Americhe, con maggiore incertezza in Europa. Ma crede anche che, a meno che non ci sia una recessione più profonda, il tasso di crescita di IBM non ne risentirà.

IBM ha affermato che i venti contrari della valuta hanno ridotto le entrate dichiarate di circa $ 900 milioni, o circa $ 200 milioni in più di quanto la società si aspettasse in base ai tassi di cambio quando ha annunciato l’ultima volta i risultati trimestrali ad aprile. Il tasso di crescita della valuta costante include circa cinque punti percentuali relativi a





kendrill

E il

La società di servizi IT gestiti che si è staccata da IBM l’anno scorso.

I ricavi del software per il trimestre sono aumentati del 6% o del 12% a valuta costante, grazie alla forza dell’automazione, della sicurezza e di Red Hat. I ricavi della consulenza sono aumentati del 10%, o del 18% a valuta costante, mentre il segmento delle infrastrutture di IBM è cresciuto del 19%, o del 25% a valuta costante, riflettendo il lancio della nuova generazione di mainframe z16. In base al tasso di cambio, la crescita del software è rallentata dal 12,3%, mentre il tasso di consulenza è aumentato dal 17,4%. Krishna ha notato che lo z16 è partito alla grande e in anticipo rispetto alle precedenti aspettative dell’azienda.

La società ha affermato che le entrate del cloud ibrido negli ultimi 12 mesi sono state di $ 21,7 miliardi, in aumento del 16% o del 19% al netto della valuta.

IBM ha ribadito la sua previsione di fatturato per l’intero anno al suo obiettivo di fatturato massimo per una crescita media a una cifra, sebbene la società abbia rivisto la sua previsione di flusso di cassa libero a un singolo punto di $ 10 miliardi, dal precedente intervallo di $ 10. $ 1 miliardo a $ 10,5 miliardi. Krishna ha affermato che la cifra rivista del flusso di cassa riflette i 200 milioni di dollari in connessione con la sospensione delle operazioni in Russia, l’inflazione dei costi e l’impatto sui cambi. Ha osservato che IBM non ha cambiato la sua previsione di $ 35 miliardi di free cash flow per i tre anni fino al 2024.

“Siamo un’azienda in rapida crescita, focalizzata e disciplinata con solidi fondamenti aziendali”, ha affermato in una nota James Kavanaugh, chief financial officer di IBM. “Il nostro flusso di entrate frequente e la forte generazione di cassa ci mettono in una buona posizione per continuare a investire in ricerca e sviluppo, acquisire nuove attività e migliorare il nostro talento in ogni parte dell’attività, restituendo valore agli azionisti attraverso i dividendi”.

Nonostante i numeri generalmente forti e i commenti positivi da parte del management, lunedì le azioni IBM sono scese del 4% nel tardo trading.

IBM è in aumento del 4% quest’anno, sovraperformando



Standard & Poveri 500

di quasi 24 punti percentuali. Le azioni IBM sono scese di circa l’1% nella sessione regolare di lunedì, a 138,43 dollari.

Scrivi a Eric J. Savitz a eric.savitz@barrons.com