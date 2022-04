Modificare la BMW Serie 7 2023 la fa sembrare più una Rolls-Royce

Questo è uno spettacolo di Sugar Chow e non è affiliato o approvato da BMW.

A questo punto, la maggior parte delle persone si rende conto che la BMW possiede una Rolls-Royce. Ma ora che la casa automobilistica tedesca ha fatto il suo debutto L’ultima berlina Serie 7Si pone la questione se potrebbero aumentare il livello di mercato abbastanza da competere allo stesso livello di Rolls se lo volessero. L’artista digitale Sugar Chow ha cercato di immaginare di aver iniettato parte del DNA del marchio di lusso britannico nella loro ultima edizione 7er.

La tendenza generale al restyling sembra volerla più squadrare per assecondarla Rolls RoyceÈ quasi un linguaggio di progettazione architettonica. Questo è molto evidente nella parte anteriore, dove il cofano e il paraurti sono ora uniti con lo stesso tipo di linea del carattere a 90 gradi che si trova su tutti e tre gli attuali modelli Rolls-Royce.

Anche Zhao si inchinò BMWL’aspetto della grande griglia lo rende vicino all’altezza del paraurti, ma sorprendentemente è abbastanza tollerabile. D’altra parte, i controversi fari quadrupli sono stati ammorbiditi incorporandoli in un’unica unità nella parte superiore. La piega attaccata al faro ora corre dall’alto verso il basso sul paraurti ed è accoppiata con la suddetta linea di lettere a 90 segmenti che attraversa il lato dell’auto. Il paraurti e la griglia presentano anche una nuova curvatura orizzontale per accogliere lo spazio vuoto appena creato unendo i fari.

All’esterno, i cambiamenti sono stati lievi ma impressionanti. La piega sulla parte inferiore del paraurti ha cambiato direzione per indicare la parte posteriore dell’auto ed è stata estesa verso l’alto per unire la linea del carattere attraverso la parte inferiore del bagagliaio. Anche i catarifrangenti sono stati spostati nella parte inferiore del paraurti ed è stata leggermente modificata l’area targa. Inoltre, anche le luci posteriori sono state separate e allungate e il design dell’illuminazione è cambiato in qualcosa di più simile alle luci rosse sulla 5 serie. Il tocco finale prevedeva il trasloco i7 Distintivo dall’angolo in alto a sinistra dell’estremità posteriore al punto morto sul bagagliaio per un maggiore impatto.

Diremmo che il design di Sugar Chow potrebbe essere migliore di quello di BMW per la sua solidità e robustezza, ma cosa ne pensi? Fateci sapere nei commenti.