Tyson Fury mantiene il titolo dei pesi massimi WBC dopo aver battuto Tillion White per KO tecnico

Questa è la vera lezione di boxe di Fury, che ha ulteriormente consolidato il suo posto nella divisione dei pesi massimi di questa generazione.

White è entrato nella mischia con intense aspirazioni per togliere la cintura WBC al Fury, ma è stato più che la campana di apertura per uno dei robot dei pesi massimi più attesi nella storia recente.

“Lui [Whyte] Non combatterò contro il campione del mondo stasera”, ha detto Fury in una conferenza stampa post-partita. “Non sono un campione del mondo, sono una leggenda in questo gioco. Non puoi negarlo, sono il miglior peso massimo di sempre”.

94.000 biglietti sono stati esauriti nel giro di poche ore e l’incontro di boxe in Europa ha avuto il pubblico più alto e il record più grande del 21° secolo in tutto il mondo.

Lo stadio di Wembley era pieno per tre quarti due ore prima della Fury and White Ring Walk, non sorprende che alcuni fan abbiano pagato circa £ 2.000 ($ 2570) per i posti premium.

Due combattenti del Regno Unito – Fury di Manchester e White di Londra – sono apparsi ciascuno per la prima volta sui grandi schermi, con Fury appena bianco al misuratore di decibel e hanno ricevuto un’accoglienza travolgente.

Grazie alla sua grande vivacità e all’incredibile capacità tecnica, Fury ha un magnetismo unico ed è straordinariamente popolare tra gli appassionati di boxe britannici, ma la determinazione e la determinazione di White nella vita sulle montagne russe sono state a volte molto desiderate da lui.

Questo colpo al titolo WBC dei pesi massimi è stato a lungo previsto e molti lo hanno sentito per molto tempo.

Costruire una lotta secondo gli standard della divisione dei pesi massimi era intrinsecamente conforme e i due erano chiaramente molto rispettosi l’uno dell’altro.

La coppia ha condiviso molti momenti divertenti durante la settimana del combattimento, specialmente quando hanno ballato mentre ingrassavano.

Fury ha suscitato risate dai media riuniti durante una conferenza stampa mercoledì.

‘Guerra’ sul ring

Come previsto, le cose buone non si dissolvevano quando suonò la prima campana; Fury ha promesso ai fan “una vera battaglia” sul ring, cosa che ha sicuramente promesso.

White conosceva la sua unica possibilità realistica di vincere il titolo eliminando Fury, vantandosi del meglio del campione in carica se la lotta fosse stata decisa su punti che andavano lontano, quindi ha iniziato con il piede davanti in modo comprensibile.

Dopo un tentativo di apertura del round, White è uscito oscillando con un grande gancio destro alla seconda partenza, cosa che Fury ha accuratamente evitato e ha tirato fuori la prima “O” dalla folla.

Alla fine del terzo round, Fury White aveva abbandonato due lavori e aveva approvato.

Quarto, i Cavalieri finirono bene e veramente. White sembrava essere arrabbiato con Fury per aver usato apertamente la sua testa e l’arbitro principale Mark Lyson ha fatto parlare entrambi duramente ai rispettivi angoli.

Questo confronto ha inflitto poca inimicizia alla battaglia, poiché Lyson ha dovuto ancora una volta separare i combattenti dopo aver sferrato diversi pugni per catturarsi l’un l’altro nell’angolo.

Per un secondo, White Bell sembrava dirigersi verso la Furia dopo aver segnato, non essendo felice all’inizio di quello che inizialmente pensava fosse un colpo in ritardo.

L’aumento della tensione ha costretto i combattenti a unirsi nel mezzo del ring arbitrale prima dell’inizio del quinto round.

La folla all’interno di Wembley si è alzata in piedi prima che Fury prendesse a calci per la prima volta il corpo di White, prima di inciampare il suo avversario con un colpo alla testa per la prima volta.

Quando la Furia è finita alle corde puntando a uno swing selvaggio che avrebbe potuto essere facilmente evitato, con il passare del sesto round, White ha iniziato a sembrare molto pessimista.

Questo è stato l’inizio della fine per l’evidentemente stanco White.

In assenza della sua difesa, White ha camminato dritto sopra la parte superiore del braccio destro tremante di Fury.

Immediatamente spense le luci per White, che cadde dritto sulla schiena come un grande albero abbattuto. Si rialzò in piedi, ma Lyson fu costretto a smettere di combattere dopo che White gli passò davanti incespicando.

Quali sono le prospettive per Fury?

Ora la domanda è: quali sono le prospettive per Fury? Il 33enne ha insistito più volte alla settimana che si sarebbe ritirato dopo il combattimento, con il compagno di allenamento Joseph Parker che si è detto “molto onesto”.

In un’intervista post-Fury, Fury ha detto che ora era lo “schermo” per la sua carriera di pugile.

Resta da vedere se Fury manterrà la parola data, ma è pur sempre un combattente all’apice dei suoi poteri, e l’idea di combinare titoli dei pesi massimi dovrebbe essere un’idea fantastica, anche per un uomo che ha ottenuto così tanto. Nel gioco.

Dopo la rimozione di Anthony Joshua, l’ucraino Oleksandr Usik ha tenuto le altre cinture dei pesi massimi e la lotta tra i Fury e quei combattenti sarebbe stata uno scontro appetitoso per i fan del gioco.

Con 94.000 fan che si aggrappano a ogni sua parola e marchiano “American Pie” di Don McLean, sarebbe difficile per Fury dire di no a qualcuno sotto le luci la scorsa notte.