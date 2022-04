“The Unbearable Weight of Huge Talent” ha quasi scelto Daniel Day-Lewis

Far entrare una superstar di Hollywood nel tuo film non è mai un compito facile, ma è doppiamente difficile quando il ruolo è scritto appositamente per un attore. Questo era certamente il caso diIl peso insopportabile del talento“Quali stelle? Nicolas Cage Come una versione immaginaria di se stesso.

Il film è stato scritto da Tom Gormican e Kevin Eaten, che hanno scritto la sceneggiatura prima di incontrare Nicolas Cage. In una nuova intervista a Il giornalista di HollywoodI due uomini fanno luce sul difficile processo di procurarsi una sceneggiatura che un solo attore può interpretare.

“Ci è stato detto che Nick ha già realizzato questi progetti e che non è entusiasta di Nick come Nick”, ha detto Eaten. “E non eravamo due persone con una grande quantità di lavoro a cui potresti puntare e dire, ‘No, fidati di noi. “

Sebbene Cage fosse riluttante a interpretare se stesso, diversi studi erano interessati alla sceneggiatura. Ma mentre questo scenario sarebbe stato un sogno diventato realtà per la maggior parte degli sceneggiatori, la coppia era profondamente consapevole di quanto velocemente sarebbe potuto andare tutto in pezzi.

“La parte divertente è che abbiamo un sacco di studios interessati alla sceneggiatura”, ricorda Gornican. “Ma c’è un asterisco su tutto quel significato se non vuole farlo, la tua vendita è finita. Ad esempio, non vogliamo quella dannata cosa se non c’è dentro. Non c’è un’altra versione di esso . Quando stava leggendo la sceneggiatura era una specie di doppio angosciato. Non è che non l’abbia fatto, lo mostreremo a qualcun altro. Se n’è andato”.

Mentre attendevano con ansia la decisione di Cage, Gormican e Iten iniziarono a pensare a piani di emergenza. Uno è capitato di attirare uno degli attori più solitari mai usciti dalla pensione.

“Ci sono stati momenti in cui penso di… ho cercato di parlare per me stesso di altre idee”, ha detto Itten. “L’unica buona idea in realtà – non so chi fosse – è quella di avere Christian Bale o Daniel Day-Lewis Interpreta Nick Cage.

Il fatto che gli unici piani di riserva includessero altri attori che interpretavano Cage è una testimonianza della sua presenza unica, poiché né Gormican né Etten ritengono che il personaggio pubblico di un altro attore possa ancorare il film.

“Nessun altro ha davvero la combinazione di super talento che ha lui e la buona volontà delle persone che vogliono che abbia successo”, ha detto Eten.

Il “peso insopportabile di un enorme talento” è ora nelle sale.

