Comic-Con che richiede ai partecipanti di mostrare un “Pass per la salute”, nascondere la maschera in ogni momento – Scadenza

È ora di modificare questa maschera da Stormtrooper.

Gli organizzatori di questa settimana San Diego Comic Con Richiedono che “tutti i gruppi di partecipanti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modelli, ospiti, personale, stampa, professionisti, volontari e personale dell’industria dei costumi… indossino una copertura facciale approvata indipendentemente dallo stato di vaccinazione”.

In caso di dubbi nel terzo anno dell’epidemia sulla forma della copertura per il viso approvata, i regolatori aggiungono quanto segue: “Le coperture per il viso dovrebbero coprire completamente il naso e la bocca, adattarsi perfettamente ai lati del viso e avere nessuna lacuna”.

Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a fornire la verifica di aver ricevuto la vaccinazione completa – due colpi – o a fornire la prova di un test negativo effettuato entro 72 ore.

Come parte di questo, i partecipanti devono scaricare un “Health Pass” che verrà utilizzato per controllare rapidamente lo stato del test e/o della vaccinazione. Tutti coloro che effettueranno il check out riceveranno un braccialetto che consentirà l’ingresso al centro congressi.

Dovrebbero esserci tre stazioni da polso in loco e altre tre sparse per il centro di San Diego. Le informazioni disponibili non indicano se il test sarà offerto ovunque in loco, ma i risultati negativi del test dell’antigene rapido sono accettabili per la verifica dell’Health Pass, così come per test PCR più affidabili. vedi sotto.

#SDCC2022 Quasi qui! Preparati a partecipare scaricando CLEAR. Sarà necessario utilizzare un pass sanitario per confermare i requisiti di salute e sicurezza prima di accedere all’evento. Scarica e registrati gratuitamente qui: https://t.co/QSEHo9ZyMZ pic.twitter.com/HPJJ4f5EwO – Comic Con di San Diego (@Comic_Con) 18 luglio 2022

in “domande e risposte covidIl sito web del Comic-Con rileva che “le persone che non rispettano i requisiti di mascheramento del viso verranno rimosse”.

“Questa politica è stata stabilita per garantire la salute e la sicurezza di tutti i fan”, si legge nel testo. “La sicurezza sarà in loco per supportare l’adesione alla politica”.