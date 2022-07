La sonda Perseverance della NASA scopre uno strano groviglio

Di tanto in tanto, i rover della NASA scoprono cose che non sembrano rientrare nei soliti paesaggi di Marte: solo pochi mesi fa, Curiosity immaginò quello che sembrava essere un ingresso. Una nuova immagine del carro della perseveranza suscita un interesse simile per catturare quello che sembra essere un groviglio di fili.

Il 12 luglio, la fotocamera frontale di Perseverance per evitare pericoli ha catturato immagini dell’erba marziana, un pezzo di spazzatura. Un portavoce della NASA ha detto in un’e-mail che l’oggetto doveva essere dei detriti della missione, anche se non è ancora chiaro di cosa si tratti esattamente.

A giugno, splendente Una sostanza in una delle immagini di persistenza è apparsa stipata tra una formazione rocciosa. Nasa specificato L’oggetto appare come un pezzo della coperta termica del rover quando è atterrato su Marte nel febbraio 2021.

Marte potrebbe essere stato abitabile miliardi di anni fa, ma il pianeta arido è probabilmente privo di vita oggi. Ma ciò non impedisce alle speculazioni sugli alieni di scappare ogni volta che qualcosa un po’ più lontano appare in una cartolina da Marte. Un fenomeno naturale perfetto e ordinario (o almeno “ordinario” come qualsiasi cosa su Marte per i nostri occhi umani) può creare illusioni ottiche se tradotto in immagini 2D sgranate. Esempi precedenti di presunte anomalie su Marte includono Uno scoiattolo nascosto, un cucchiaio, una luce artificiale e un volto umano.

Sebbene questo piatto unico di pasta su Marte sembri innocuo, solleva preoccupazioni per le varie missioni su Marte che ricoprono il pianeta di detriti. La NASA e altre agenzie spaziali disinfettano i veicoli spaziali prima di inviarli in missione per evitare la diffusione di microbi terrestri nello spazio. Ma l’atterraggio su un altro pianeta è d’obbligo Lascia dietro di te frammenti di detritiE non c’è davvero modo per un robot di rialzarsi.