Bill Maher licenzia la CAA dopo la cerimonia degli Oscar

Bill Maher ha lanciato la CAA.

Le fonti dicono l'host HBO attualmente La CAA, suo rappresentante da più di due decenni, è stato licenziato lunedì dopo che non era stato invitato alla festa degli Oscar del CEO Brian Lourd a casa sua sabato sera.

Maher, secondo le fonti, era arrabbiato per essere stato snobbato per l'evento, che era previsto per la notte prima del gala del Motion Picture and Television Fund. La festa a casa di Lorde ha attirato artisti del calibro di JJ Abrams, Barry Diller, Kamala Harris, Margot Robbie, Bob Iger, Alan Bergman, Dana Walden, Brian Robbins, Jason Blum, Brian Grazer, Donna Langley, Pam Abdi e clienti della CAA come Julia. Roberts e Jennifer Aniston, tra gli altri, secondo la newsletter di settore POC.

La festa privata di Lorde è avvenuta il giorno dopo che i candidati onorati della CAA tra cui Robbie, Ryan Gosling, Cillian Murphy, Jeffrey Wright, Annette Bening, Carey Mulligan, Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster e Devine Joy Randolph, tra gli altri, la sera di venerdì alle Torre del tramonto. (Maher è stato visto venerdì sera alla festa degli Oscar della WME all'Hearst Estate di Beverly Hills.)

Maher è rappresentato alla CAA da Stephen Lafferty, che funge anche da capo ad interim della televisione dell'agenzia.

La notizia della partenza di Maher dalla CAA arriva dopo che l'agenzia ha recentemente negoziato una proroga di due anni attualmente, che porta il talk show settimanale alla sua 24a stagione nel 2026. La serie è una delle serie originali più longeve della HBO. È stato lanciato nel 2003 ed è il secondo nella storia della rete via cavo premium, dopo quello recentemente completato Il vero sport con Bryant Gumbelin termini di numero di stagioni trascorse.

