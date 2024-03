Gli aiuti per Gaza raggiungono la riva con la prima consegna via mare

I gommoni venivano utilizzati per trasportare le provviste dalla nave Open Arms a un molo appositamente costruito.

Una nave spagnola della Open Arms ha lasciato Cipro martedì con 200 tonnellate di cibo tanto necessario per Gaza, che secondo le Nazioni Unite è sull’orlo della carestia.

I video pubblicati online mostrano una gru che sposta le casse sui camion in attesa presso un molo appositamente costruito.

Dopo che il trasporto aereo e via terra si è rivelato difficile, ha segnato l'inizio di un esperimento per vedere se il trasporto via mare fosse efficace.