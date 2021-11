LeBron James licenziato per aver accoltellato Isaiah Stewart nell’occhio; I giocatori di Lakers e Pistons si dividono ancora e ancora

Schermata NBA



Il Los Angeles Lakers e Pistoni Detroit I due sono rivali da quando si sono incontrati due volte nelle finali NBA alla fine degli anni ’80, ma le cose sono sfuggite di mano nel terzo quarto della loro partita di inizio stagione di domenica. LeBron James I pistoni oscillavano al centro Isaia Stewart E connesso con l’occhio e da lì le cose sono aumentate. Stewart è stato chiamato per fallo su una palla vagante, ma James è stato espulso per un fallo di Florence-2. Russell Westbrook Chiamato anche per la tecnologia.

Stewart, che aveva un occhio iniettato di sangue nell’incidente, ha perso le staffe. I pistoni hanno dovuto fermarlo più volte quando ha cercato di girarsi verso James o altri armadietti. Entrambe le parti dovrebbero essere separate dalla mischia. Stewart è stato espulso dal gioco per aver commesso due errori tecnici, ma la sua rabbia non si è placata quando è decollato.

I presentatori dell’AP a Detroit consigliavano spesso ai fan di rimanere sullo stand. Detroit ha ospitato i peggiori combattimenti in Indiana all’epoca nella storia della NBA Giocatori di crack Durante la partita del 2004 tra i Pistons ei Pacers, l’attaccante Ron Ortest corse in tribuna. Fortunatamente, il confronto di domenica è stato limitato al tribunale, anche se Stewart ha cercato di scappare quando è entrato nel tunnel.

I Pistons Lakers erano in vantaggio 78-66 al momento del pugno. Lo sfratto è la seconda volta nella vita di James che viene espulso per aver litigato con un ufficiale a seguito di un precedente incidente del 2017. I Lockers sono riusciti in un’impossibile rimonta di 17 punti a 121-116, ma se James fosse stato davvero squalificato sarebbe assente.500 a 9-9 renderebbe ancora più difficile per la squadra in 18 partite. Con altre due partite rimaste in questo viaggio su strada, i Lakers devono ancora uscire dal bosco.