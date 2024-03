Boeing chiede ai piloti di controllare i posti dopo l'incidente aereo dell'LATAM

15 marzo 2024

Boeing ha comunicato alle compagnie aeree che operano il 787 Dreamliner che i piloti devono far controllare i loro posti mentre prosegue l'indagine su un incidente su un volo LATAM.

Durante l'incidente, alcune persone sono state gettate sul tetto dell'aereo, che era in viaggio dall'Australia alla Nuova Zelanda.

“Ho pensato per una frazione di secondo: 'Questo è tutto'”, ha detto.

I servizi di emergenza hanno poi riferito che una persona era in gravi condizioni.

Boeing ha dichiarato: “L’indagine sul volo LA800 è in corso e riferiamo qualsiasi potenziale risultato alle autorità inquirenti”.

“Abbiamo preso la misura precauzionale di ricordare agli operatori del 787 un bollettino di servizio del 2017 che includeva istruzioni per l’ispezione e la manutenzione degli interruttori sui sedili della cabina di pilotaggio”.

La compagnia aerea cileno-brasiliana LATAM Airlines ha affermato che “continua a lavorare in coordinamento con le autorità per sostenere le indagini in corso”.