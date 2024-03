Apple offre agli utenti un nuovo modo di navigare nell'App Store Vision Pro

Apple ha lanciato un nuovo modo per consentire alle persone di navigare nell'App Store per Apple Vision Pro. A partire da oggi è disponibile l'App Store per VisionOS Disponibile onlineincluse raccolte curate, storie e altro ancora.

Sul sito di Apple è ora disponibile una pagina dedicata all'”App Store per Apple Vision Pro” con tutti i dettagli sulle app VisionOS. Puoi visualizzare un riepilogo delle nuove app, sfogliare raccolte e categorie curate, visualizzare screenshot e altro ancora.

Ad esempio, Apple evidenzia alcune nuove aggiunte all'App Store per Apple Vision Pro:

Foglio di contatto : trova informazioni sul caso e sul cast di programmi TV e film.

: trova informazioni sul caso e sul cast di programmi TV e film. la televisione : guarda YouTube, home video e altro ancora con il tuo schermo perfetto.

: guarda YouTube, home video e altro ancora con il tuo schermo perfetto. StupireVR : riproduci in streaming performance coinvolgenti di T-Pain, Zara Larsson e altri.

: riproduci in streaming performance coinvolgenti di T-Pain, Zara Larsson e altri. Windora : imposta i tuoi panorami come una vivace finestra virtuale nel tuo spazio.

: imposta i tuoi panorami come una vivace finestra virtuale nel tuo spazio. Aspettative – Viste : Concentrati su ciò che conta con questo task manager spaziale.

: Concentrati su ciò che conta con questo task manager spaziale. Televisore a sandwich: guarda YouTube e qualsiasi cosa dalla tua libreria multimediale su qualsiasi TV da una selezione in continua crescita.

Vai al sito web di Apple Controlla tutto.

Prendi 9to5Mac

Questa è un'utile aggiunta di Apple. Non solo offre agli utenti Vision Pro un altro modo per tenere il passo con le nuove app, ma offre anche alle persone senza Vision Pro un modo per tenere d'occhio le cose. Forse stai pensando di acquistare Vision Pro, ma vuoi controllare l'App Store prima di farlo? Questo nuovo sito di Apple ti consente di fare proprio questo.

E ovviamente puoi andare a 9to5Mac Vision Pro Guida al nostro elenco regolarmente aggiornato delle migliori app per il computer spaziale di Apple.